Elf der Woche: Wegkamp schießt Schalke an die Spitze

Der 11. Spieltag in der Regionalliga West ist gespielt – und die Liga hat einen neuen Spitzenreiter. Nachdem Fortuna Köln gegen die Zweitvertretung des BVB nur ein Unentschieden holen konnte und Gerrit Wegkamp das einzige Tor beim Bonner SC erzielte, heißt der neue Tabellenführer Schalke 04. Rot-Weiß-Oberhausen-Rückhalt Kevin Kratzsch darf sich über seine sechste Nominierung freuen. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Samuel Owusu Addai (Sportfreunde Lotte), Arif Güclü (Sportfreunde Siegen), Gerrit Wegkamp (U23 Schalke 04)

Weiße Weste bringt sechste Nominierung

Beim Flutlichtspiel vor heimischem Publikum konnte Rot-Weiß Oberhausen einen 1:0-Sieg gegen die Zweitvertretung des SC Paderborn einfahren. Die kompakte Oberhausener Defensive wurde gekrönt durch die starke Leistung des rot-weißen Schlussmanns Kevin Kratzsch. Für Kratzsch ist es bereits die dritte weiße Weste der laufenden Saison und seine sechste Nominierung für die Elf der Woche.

Doppelter WSV in der Dreierkette

Mit Levin Müller und Aldin Dervisevic stehen gleich zwei Wuppertaler SV-Kicker in der Abwehrkette. Müller überzeugte vor allem durch seinen Treffer zur 1:0-Führung gegen den 1. FC Bocholt. Neben den Wuppertalern steht Daniel Sanchez Ruiz Diaz vom SC Wiedenbrück. Zwar mussten die Wiedenbrücker eine 0:1-Niederlage hinnehmen, doch die Leistung von Diaz darf nicht unerwähnt bleiben. Der Defensivmann aus Wiedenbrück sowie Dervisevic sind zum wiederholten Mal nominiert.

Spielentscheidender Liehr erneut dabei

Jan-Lukas Liehr war der Matchwinner im Spiel gegen den SC Wiedenbrück. Beim 1:0-Sieg seines FC Gütersloh erzielte er den einzigen und entscheidenden Treffer und schließt sich damit der Verfolgergruppe um die Tabellenführung an. Im Mittelfeld findet sich ein weiterer Wuppertaler: Celal Aydogan. Der Sommer-Zugang der Löwen, erzielte den 2:0-Führungstreffer. Ein weiterer Wiederholungstäter ist Tom Geerkens von der Fortuna aus Köln, der mit seinem Tor zum 1:2 die Aufholjagd gegen die U23 von Borussia Dortmund einleitete. Der vierte im Bunde ist Calvin Marion Mockschan. Zwar konnte der junge Mittelfeldspieler der SSVg Velbert kein Tor erzielen und seine Velberter keinen Sieg einfahren, doch trug er mit seiner Leistung dazu bei, dass das Spiel bis zum Schluss spannend blieb, und am Ende nur eine knappe 2:3-Niederlage auf der Anzeigetafel steht.

Wekamp schießt Schalke an die Spitze

Gerrit Wegkamp lässt die Zweitvertretung von Schalke 04 jubeln. Der 32-jährige Stürmer schießt mit seinem vierten Saisontreffer die Königsblauen zu einem 1:0-Sieg beim Bonner SC und an die Spitze der Tabelle. Außerdem nominiert ist Arif Güclü. In einem packenden Duell mit der U23 von Borussia Mönchengladbach brachte er die Sportfreunde Siegen zweimal in Führung. Am Ende reichten seine Treffer zwar nicht für drei Punkte, aber für die Elf der Woche. Der elfte Spieler der Besten heißt Samuel Owusu Addai. Der Lotte-Stürmer sammelte im Duell bei der Reserve des VfL Bochum seine ersten Scorer der laufenden Saison: Erst erzielte er den Ausgleich, anschließend legte er den 2:1-Siegtreffer auf.

