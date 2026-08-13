Elf der Woche: Wartenfelser-Gala, Aubstadt II & SVL dominieren

Bezirksliga Oberfranken Ost: Spitzenduo Mitterteich und Röslau dominiert

Top-Team der Woche: SV Mitterteich, FC Vorwärts Röslau (4 Nominierungen)

Spieler der Woche: Sebastian Knoblauch (FC Vorwärts Röslau)

Knapp gescheitert: Luca Kurth (Torwart), Maximilian Köppel (Abwehr), David Hamann (Mittelfeld), Patrick Rüger (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Oberfranken Ost.

Bezirksliga Oberfranken West: Abstimmung der Elf der Woche läuft

Auswertung folgt. Abstimmung laufen.

Spieler der Woche: Abstimmungen zu den besten Spielern laufen. Elf der Woche folgt.

Knapp gescheitert: Abstimmungen zu den besten Spielern laufen. Elf der Woche folgt.

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Oberfranken West.

Bezirksliga Unterfranken Ost: Gottwald & Großbardorf überzeugen – Bergrheinfeld hält die Null

Top-Team der Woche: TSV Großbardorf II, TSV Bergrheinfeld (4 Nominierungen)

Spieler der Woche: Sven Gottwald (TSV Großbardorf II)



Knapp gescheitert: Luis Friedrich (Torwart), Leo Volkheimer (Abwehr), Max Kaufmann (Mittelfeld), Lorenzo Schineller (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Unterfranken Ost.

Bezirksliga Unterfranken West: Würzburger Kickers II und Heimbuchenthal weiter ungeschlagen

Top-Team der Woche: Würzburger Kickers II, TSV Heimbuchenthal (4 Nominierungen)

Spieler der Woche: Tiago de Moura Moraes (Würzburger Kickers II)



Knapp gescheitert: Sandro Kerber (Torwart), Tim Grünewald (Abwehr), Finn Bathon (Mittelfeld), Vincenzo Pazienza (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Unterfranken West.

In deiner Liga fehlt die Elf der Woche bzw. du möchtest bei zur Verbesserung deiner Liga beitragen? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff "Ligaleiter" an fupaner@fupa.net. Als Ligaleiter kannst du auch die Aufstellungen der Gegner pflegen. Es müssen 70 Prozent aller Mannschaften einer Liga ihre Aufstellungen erfasst haben, damit eine Elf der Woche entstehen kann.

Die wesentlichen Faktoren zur Elf der Woche findet ihr hier: Kriterien & Faktoren für "Elf der Woche"

Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte

8. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)

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