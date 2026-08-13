 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Elf der Woche: Wartenfelser-Gala, Aubstadt II & SVL dominieren

Elf der Woche KW 33: Jens Wartenfelser glänzt mit Dreierpack für den ATSV Erlangen +++ Aubstadt II und Constantin Kleuker marschieren zum 5:1-Sieg +++ Bastian Meyer und Lauterhofen makellos

von btfm · Heute, 14:51 Uhr · 0 Leser
Stachen bei den Kantersiegen ihrer Teams heraus: Constantin Kleuker (l.) und Jens Wartenfelser (r.).
Stachen bei den Kantersiegen ihrer Teams heraus: Constantin Kleuker (l.) und Jens Wartenfelser (r.).

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Landesliga Nordost
Landesliga Nordwest
BZL Oberfranken Ost
BZL Oberfranken West
BZL Ufr. West

Constantin Kleuker und Jens Wartenfelser stechen heraus: Hier sind die Top-Auswahlen der Landes- und Bezirksligen für die Kalenderwoche 33 im Überblick!

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  • Zur Info: Die Elf der Woche profitiert von der Mithilfe der User und verbesserst sich primär durch eine höhere Anzahl an User-Stimmen und schnellere Datenpflege im System.
  • Du möchtest bei der Datenpflege deines Teams unterstützen? Jetzt Vereinsverwalter werden oder Ligaleiter. (Infos siehe unten).

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Landesliga Nordost: Wartenfelser-Dreierpack bei ATSV-Gala – Münchberg & Quelle Fürth überzeugen

  • Top-Team der Woche: Eintracht Münchberg, Quelle Fürth (3 Nominierungen)
  • Spieler der Woche: Jens Wartenfelser (ATSV Erlangen)
  • Knapp gescheitert: Alexander Skowronek (Torwart), Moritz Kowalski (Abwehr), Tino Ramthun (Mittelfeld), Christian Haag (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Landesliga Nordost.

Landesliga Nordwest: Aubstadt II und Kleuker siegen 5:1 bei Vatan Spor Aschaffenburg

  • Top-Team der Woche: TSV Aubstadt II (4 Nominierungen)
  • Spieler der Woche: Constantin Kleuker (TSV Aubstadt II)
  • Knapp gescheitert: Christian Schliebitz (Torwart), Maximilian Graß (Abwehr), Alban Peci (Mittelfeld), Joe Etzel (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Landesliga Nordwest.

Bezirksliga Mittelfranken Nord: Lauterhofen und Meyer bleiben ohne Punktverlust

  • Top-Team der Woche: SV Lauterhofen (4 Nominierungen)
  • Spieler der Woche: Bastian Meyer (SV Lauterhofen)
  • Knapp gescheitert: Josef Bäuml (Torwart), Philipp Gottschalk (Abwehr), Michael Geitner (Mittelfeld), Daniel Geitner (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Mittelfranken Nord.

Bezirksliga Mittelfranken Süd: Pfann und SVA machen halbes Dutzend voll – Aufkirchen mit 4:0

  • Top-Team der Woche: SC Aufkrichen (4 Nominierungen)
  • Spieler der Woche: Max Pfann (SV Alesheim)
  • Knapp gescheitert: Philipp Weigel (Torwart), Jonas Buckley (Abwehr), Niklas Reutelhuber (Mittelfeld), Finn Rudel (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Mittelfranken Süd.

Bezirksliga Oberfranken Ost: Spitzenduo Mitterteich und Röslau dominiert

  • Top-Team der Woche: SV Mitterteich, FC Vorwärts Röslau (4 Nominierungen)
  • Spieler der Woche: Sebastian Knoblauch (FC Vorwärts Röslau)
  • Knapp gescheitert: Luca Kurth (Torwart), Maximilian Köppel (Abwehr), David Hamann (Mittelfeld), Patrick Rüger (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Oberfranken Ost.

Bezirksliga Oberfranken West: Abstimmung der Elf der Woche läuft

  • Auswertung folgt. Abstimmung laufen.
  • Spieler der Woche: Abstimmungen zu den besten Spielern laufen. Elf der Woche folgt.
  • Knapp gescheitert: Abstimmungen zu den besten Spielern laufen. Elf der Woche folgt.

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Oberfranken West.

Bezirksliga Unterfranken Ost: Gottwald & Großbardorf überzeugen – Bergrheinfeld hält die Null

  • Top-Team der Woche: TSV Großbardorf II, TSV Bergrheinfeld (4 Nominierungen)
  • Spieler der Woche: Sven Gottwald (TSV Großbardorf II)
  • Knapp gescheitert: Luis Friedrich (Torwart), Leo Volkheimer (Abwehr), Max Kaufmann (Mittelfeld), Lorenzo Schineller (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Unterfranken Ost.

Bezirksliga Unterfranken West: Würzburger Kickers II und Heimbuchenthal weiter ungeschlagen

  • Top-Team der Woche: Würzburger Kickers II, TSV Heimbuchenthal (4 Nominierungen)
  • Spieler der Woche: Tiago de Moura Moraes (Würzburger Kickers II)
  • Knapp gescheitert: Sandro Kerber (Torwart), Tim Grünewald (Abwehr), Finn Bathon (Mittelfeld), Vincenzo Pazienza (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Unterfranken West.

In deiner Liga fehlt die Elf der Woche bzw. du möchtest bei zur Verbesserung deiner Liga beitragen? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff "Ligaleiter" an fupaner@fupa.net. Als Ligaleiter kannst du auch die Aufstellungen der Gegner pflegen. Es müssen 70 Prozent aller Mannschaften einer Liga ihre Aufstellungen erfasst haben, damit eine Elf der Woche entstehen kann.

  • Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte

8. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)

>> Alles zur Elf der Woche