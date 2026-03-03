Elf der Woche: Wago schokt den KFC – ETB zerschießt Biemenhorst

FC Büderich schockt den KFC – Foto: Arno Wirths

Der FC Büderich gewinnt 1:0 in der Grotenbrug beim KFC Uerdingen – Glayne Wago wird zum entscheidenden Mann und erzielt seinen ersten Treffer für den neuen Verein. Außerdem wird die Schießbude der Liga zur Zielscheibe von ETB Schwarz-Weiß Essen und fängt sich vier Gegentreffer. Das ist die FuPa-Elf-der-Woche.

Phil Lenuweit, die Zweite

Wie auch schon in der 20. Elf der Woche steht Phil Lenuweit zwischen den Pfosten. Beim 4:0-Sieg gegen den SV Biemenhorst lässt der Schlussmann von ETB Schwarz-Weiß Essen keinen Gegentreffer zu.

Nick Sangl scored schon wieder und der VfB kommt in Fahrt

Im Kalenderjahr 2026 hat der VfB 03 Hilden jedes seiner vier Pflichtspiele für sich entschieden. Mit jetzt drei Scorern 2026 hat Defensiv-Akteur Nick Sangl definitiv seine Aktien am aktuellen Höhenflug. Die Dreierkette komplettiert ein Doppelpack des FC Büderich. Jamil Al Hussein und Marc Knops halten gegen den favorisierten KFC Uerdingen die Schotten dicht und festigen sich somit im Mittelfeld der Oberliga-Tabelle.

Die Adler Frintrop holen wichtigen Dreier zum Klassenerhalt

Für die DJK Adler Union Frintrop war der 4:2-Sieg am Freitagabend gegen den VfL Jüchen-Garzweiler ein enorm wichtiger im Kampf um den Klassenerhalt. Leif Linnig und Timo Dapprich konnten jeweils einen Treffer selbst erzielen und einen vorlegen. Außerdem dabei, Tim Kaminski, dessen ETB Schwarz-Weiß Essen über den SV Biemenhorst rollt. Der vierte im Bunde ist Marco De Stefano, der den SV Sonsbeck zwischenzeitlich 2:0 in Führung bringt und so schon zum neunten Mal in der laufenden Spielzeit nominiert ist.

Glayne Wago bringt nimmt die Grotenburg ein

Für den KFC Uerdingen ein denkbar bitterer Sonntagnachmittag. Glayne Wago bringt den FC Büderich in der 79. Spielminute in Führung und feiert damit seinen Premierentreffer im Dress des FCB. Ebenso entscheidend war der Treffer von Pablo Ramm, der auch dem TSV Meerbusch einen 1:0-Sieg beschert. Lukas Korytowski erzielt nicht nur einen Treffer, einen weiteren legt er sogar vor. Damit steht er in dieser Saison für ETB bei 14 Scorern in 15 Einsätzen – mit zwei Nominierung in der Elf der Woche werden seine Leistungen vermutlich nicht oft genug gewürdigt.

_______________

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: