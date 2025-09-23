Elf der Woche: Vier RWE-Spieler, Hennrichs fünfte Nominierung

Der roten Karte geschuldet musste Rot-Weiss Essen eine ganze Halbzeit in Unterzahl bestreiten – die erfolgreiche Abwehrschlacht hatte zur Folge, dass sich gleich drei Defensivakteure unter den Besten wiederfinden. Auch die U23 der TSG Hoffenheim überzeugte: Sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld und im Sturm sind sie vertreten. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Kai Brünker (1.FC Saarbrücken), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (U23 TSG Hoffenheim), Chilohem Onuoha (SC Verl)

Spieler des Spiels und erste Nominierung in der Top-Elf

Jakob Golz hat beim 3:0-Erfolg gegen Hansa Rostock eine Glanzleistung an den Tag gelegt. Die weiße Weste bringt dem Essener die Auszeichnung als Spieler des Spiels und seine erste Nominierung in der Elf der Woche.

Rot-Weisse Defensivschlacht wird belohnt

Kurz vor dem Halbzeitpfiff und beim Stand von 3:0 erlaubte Tom Moustier sich einen groben Schnitzer und flog durch überhartes Einsteigen mit Rot vom Platz. Die Folge: Rot-Weiss Essen musste 45 Minuten in Unterzahl spielen und der Hansa-Offensive standhalten – mit Erfolg. Sowohl José-Enrique Rios Alonso, der zum zweiten Mal nominiert ist, als auch Lucas Brumme sind Teil des Essener Bollwerks. Neben seiner Abwehrleistung hat Brumme den 3:0-Endstand erzielt. Auch Yannik Lührs kann sich freuen: Beim überraschenden 5:1-Sieg bei den Münchener Löwen hat der 22-jährige Hoffenheimer eine starke Partie abliefern können.

Doppeltorschütze Hennrich erneut dabei

Der vierte Rot-Weisse im Bunde heißt Jannik Hofmann. Auch er hat defensiv viel und erfolgreich gearbeitet. Neben ihm steht ein absoluter Dauerbrenner: Paul Hennrich. Der gerade mal 20-jährige Hoffenheimer konnte beim Sieg in München den Doppelpack schnüren und zum fünften Mal mit seiner Leistung glänzen, die ihn unter die Besten der Liga brachte. Erstmals nominiert ist Johann Berger. Beim unerwarteten Punktgewinn seines TSV Havelse gegen den bis dahin tadellosen MSV Duisburg agierte er im Mittelfeld überragend und hat sich seine Premiere verdient. Lars Gindorf von der Alemannia aus Aachen lässt den Tivoli spät in Ekstase geraten: Er erzielt in der Nachspielzeit den 3:2-Siegtreffer.

Doppelter Amaimouni-Echghouyab leitet TSG-Sieg ein

Ein gewisser Ayoube Amaimouni-Echghouyab ist drauf und dran, sich einen großen Namen in der dritten Liga zu machen. Er ist zum dritten Mal für die Elf der Woche nominiert und konnte mit seinen beiden Toren am vergangenen Wochenende den Kantersieg der TSG einleiten. Wer schon längst allseits bekannt ist in der Liga: Kai Brünker. Mit seinem Doppelpack gegen Schweinfurt lässt er das Ludwigparkstadion in der ersten Halbzeit gleich zweimal beben. Brünkers Tore sind letztendlich entscheidend beim 2:1-Sieg. Debütant in der Top-Elf ist Chilohem Onuoha vom SC Verl. Beim 2:1-Sieg gegen Energie Cottbus ist er mit zwei Treffern der Matchwinner und schießt sein Team zum dritten Dreier der Spielzeit.

