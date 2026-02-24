Elf der Woche: VfL Osnabrück besteht Härtetest – vier Lila-Weiße dabei

Wichtiger 3:0-Sieg für den VfL Osnabrück – Foto: IMAGO / STEINSIEK.CH

Die Elf der Woche am 25. Spieltag der 3. Liga ist nicht besonders vielfältig. Der VfL Osnabrück besteht den Härtetest gegen Rot-Weiss Essen mit Bravour und stellt gleich vier Spieler. Die U23 des VfB Stuttgart folgt mit drei sowie Alemannia Aachen und der SSV Jahn Regensburg mit jeweils zwei Akteuren. Einer darf natürlich nicht fehlen, denn er ist schon zum achten Mal dabei: Lars Gindorf. Das ist die Elf der Woche!

18-Jähriger im Kasten

Mit Florian Hellstern von der U23 des VfB Stuttgart steht ein sehr junger Keeper zwischen den Pfosten – er ist erst 18 Jahre alt. Beim 3:1-Sieg über Waldhof Mannheim beweist der Schlussmann, der damit schon sein 19. Drittliga-Spiel bestreitet, warum er erstmals in die Elf der Woche gewählt worden ist.

VfL-Abwehr steht gegen RWE

Beim Duell zwischen VfL Osnabrück und Rot-Weiss Essen ist einer der stärksten Offensiven der Liga, auf die stärkste Defensive getroffen – und diese überragende Abwehr hat der VfL mit einem 3:0-Erfolg an der Bremer Brücke unterstrichen. Mit Jannik Müller und Robin Fabinski stehen zwei Lila-Weiße in der Abwehr. Müller konnte sogar das zwischenzeitliche 2:0 erzielen. Außerdem dabei ist Malte Karbstein. Der Winterzugang vom Jahn Regensburg markiert im Duell mit Wehen Wiesbaden den 2:0-Führungstreffer.

Eichinger der Man of the Match für den Jahn

Noel Eichinger wird zum überragenden Mann des SSV Jahn Regensburg. Beim 2:1-Heimsieg über die Wiesbadener trifft er zum 1:0 und legt den zweiten Treffer auf. Alemannia Aachen will einfach nicht mehr verlieren und ein Mann entwickelt sich dabei zu einer stabilen Säule im Mittelfeld: Lars Gindorf. In den vergangenen fünf Spielen konnte der 24-Jährige mindestens einen Scorer erzielen – so auch an diesem Spieltag beim 3:1-Erfolg gegen den SC Verl, wo er ein Tor und eine Vorlage zu verzeichnen hat. Ein weiterer Aachener heißt Mehdi Loune, er schnürt den Doppelpack und ist damit erstmals nominiert. Der vierte im Bunde ist Noah Darvich. Der junge Stuttgarter trifft gegen Mannheim doppelt und bringt den VfB fast schon endgültig aus der Gefahrenzone.

Erster Einsatz, erstes Tor und direkt nominiert

Der Winterzugang des VfB Stuttgart, Jeremy Arevalo, der eigentlich in der Bundesliga eingesetzt wird, stand gegen Waldhof Mannheim erstmals in der 3. Liga auf dem Platz. Mit seinem Tor qualifiziert er sich direkt für die Elf der Woche. Wie auch schon in der Defensive steht ein Osnabrücker Doppelpack im Sturm: Kai Pröger und Ismail Badije. Beide Offensivmänner netzten einmal im Rot-Weissen Tor ein.

