Elf der Woche: VfB überrolt Rhenania mit Biskup-Hattrick

Katernberg, BW Mintard und VfB Bottrop fahren allesamt Kantersiege ein. Im Topspiel zwischen dem SV Scherpenberg und dem ESC Rellinghausen findet sich kein Sieger. Giuliano Cosma Salierno trifft doppelt für Hamborn 07 und sichert so zumindest einen Punkt. Das ist die Elf der Woche!

Ossmann mit der zweiten weißen Weste in Folge

Leon Ossmann von BW Mintard kann beim 5:0-Kantersieg gegen den SC Werden-Heidhausen seine zweite weiße Weste in Folge und schon die sechste in der laufenden Saison einfahren. Damit steht er verdient unter den Besten der Woche.

Keine Tore im Topspiel

Keine Tore im Topspiel und das auch dank Maximilian Abel vom SV Scherpenberg. Mit seiner Defensivleistung verdient er sich die zweite Nominierung in der Elf der Woche. Außerdem dabei Marvin Matten: Beim Kantersieg von BW Mintard kann er den fünften Treffer vorlegen. Der dritte im Bunde ist Michael Lake vom FC Kray. Die Essener gewinnen souverän beim VfB Speldorf mit 3:0.

Vier Scorer für Raphael Steinmetz

Mit zwei Treffern und zwei Vorlagen erhöht Raphael Steinmetz sein Scorer-Konto auf 30 – ein absoluter Wahnsinnswert, der zur verdienten sechsten Nominierung führt. Auch die Leistung von Nick Heppner kann sich sehen lassen. Der Mintarder schnürt den Hattrick und legt noch zusätzlich einen Treffer vor. Der 20 Jahre junge Edmond Kadrijaj ist an allen drei Toren des FC Kray beteiligt: Das erste legt er vor, die nächsten beiden erzielt er selbst. Der vierte im Bunde ist Marcel Welscher von DJK/SF Katernberg. Beim 6:1-Sieg in Wesel kann er zwei Scorer verbuchen.

Nächster Hattrick von René Biskup

Bei René Biskup und dem VfB Bottrop läuft es aktuell so richtig rund. Im zweiten Spiel in Folge kann er einen Hattrick verbuchen und steht somit bei 16 Treffern in 16 Spielen. Gegen den 1. FC Lintfort verbucht Oliver Nowak einen Treffer für den SV Budberg. Der elfte Mann der Woche ist Giuliano Salierno. Der Hamborner trifft nach sechs Niederlagen in Folge doppelt und holt 07 so wenigstens einen Zähler.

