Elf der Woche: VfB Speldorf überragt – Paul trifft munter weiter

Der VfB Speldorf lässt dem PSV Wesel an diesem 23. Spieltag überhaupt keine Chance und gewinnt 5:0. Moritz Paul macht da weiter, wo er aufgehört hat: Schon wieder beschert er dem SV Budberg einen Dreier. Außerdem schockt die SG Essen-Schönebeck den VfB Bottrop – die Niederlagenserie des VfB hält weiter an. Das ist die FuPa-Elf-der-Woche!
Torhüter: Fabrice Haller (ESC Rellinghausen)
Verteidiger: Gabriel Heckerott (VfB Speldorf), Bünyamin Sahin (ESC Rellinghausen), Bugra Arslanboga (SV Scherpenberg)
Mittelfeldspieler: Gianluca Barone (Mülheimer FC), Yasar Cakir (SG Essen-Schönebeck), Volodymyr Honcharov (SG Essen-Schönnebeck), Tunahan Yardimci (Mülheimer FC)
Angreifer: Yassin Merzagua (VfB Speldorf), Moritz Paul (SV Budberg), Bradley Asoh (VfB Speldorf)
Für Fabrice Haller ist es das Debüt in der Elf der Woche. Zwar stand er in allen Ligapartien der laufenden Spielzeit zwischen den Pfosten, doch hat es erst an diesem Spieltag für die Nominierung gereicht. Der ESC Rellinghausen gewinnt 3:1 beim 1. FC Lintfort.
Bünyamin Sahin ist eine absolute Maschine, wenn es darum geht seine Mitspieler in Szene zu setzen. Dem Rellinghausener Abwehrspieler gelingen beim 1. FC Lintfort zwei weitere Vorlagen und ein Treffer vom Punkt. Gabriel Heckerott steht zum zweiten Mal in Folge unter den Besten: In dieser Woche erzielt er selbst einen Treffer. Komplettiert wird die Defensive von Bugra Arslanboga. Der 21-Jährige legt einen Treffer vor beim 3:0-Sieg des SV Scherpenberg.
Im Mittelfeld stehen zwei Duos. Eines vom Mülheimer FC in Form von Gianluca Barone und Tunahan Yardimci sowie vom VfB-Gespenst, der SG Essen-Schönebeck. Hier heißen es Yasar Cakir und Volodymyr Honcharov. Cakir und Yardimci markieren beide einen Treffer, Honcharov gelingt darüber hinaus noch eine Vorlage.
Schon bei 30 Saisontreffern zu stehen ist ein nahezu absurder Wert. Nicht aber für Moritz Paul, der nach Rückstand gegen den FC Kray die doppelte Keule auspackt und wieder spielentscheidend für den SV Budberg wird. Vervollständigt wird die Elf der Woche durch zwei Angreifer vom VfB Speldorf: Yassin Merzagua und Bradley Asoh. Merzagua überzeugt mit drei Assists und einem selbstverwandelten Treffer – Asoh erzielt die zwischenzeitliche 3:0-Führung.
