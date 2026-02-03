Elf der Woche: VfB Hilden II schlägt den Spitzenreiter

VfB Hilden II schlägt den Spitzenreiter – Foto: E.Kaya_Photography

Ein echter Überraschungssieg, der sich in Landesliga, Gruppe 1 zum Rückrundenauftakt ereignet hat. Der akut abstiegsbedrohte VfB Hilden II schlägt den Spitzenreiter aus Solingen. Außerdem hat FC Kosova die Nase vorn im Düsseldorf-Derby gegen Turu 80. Das ist die Elf der Woche!

Erster Sieg seit langer Zeit für den SC Velbert

Nach vielen Wochen darf der SC Velbert wieder jubeln. Gegen den 1. FC Wülfrath steht Joel Lanz beim 1:0-Sieg im Kasten und behält so die weiße Weste an. Seine erste Nominierung.

Zwei Hildener in der Abwehr

Mit Koray Temiz und Yavuz Erdogan stehen zwei Hilden-Akteure in der Verteidigung. Gegen die stärkste Offensive der Liga haben unter anderem diese beiden nur einen Gegentreffer zugelassen und den Weg geebnet für den Überraschungssieg. Außerdem ist Luca Tim Jerz dabei, der mit dem SC Kapellen einen 1:0-Sieg gegen Victoria Mennrath einfährt.

Zwei Derby-Sieger dabei

Im Mittelfeld sind zwei vom Derbysieger FC Kosova Düsseldorf dabei: Agan Ljeza und Egzon-Baijram Zendeli. Zendeli trifft schon nach fünf Minuten und lässt die mitgereisten Kosova-Anhänger früh jubeln. DV Solingen gewinnt 2:0 gegen den ASV Süchteln. Mehmet Zeki Tunc wird eingewechselt und trifft keine fünf Minuten später – Jokertor. Für den SC Union Nettetal geht es gegen DJK Gnadental zwar nicht über ein 0:0 hinaus, dennoch freut sich Pascal Schellhammer über seine dritte Nominierung in der laufenden Saison.

Karakis leitet Hilden-Sieg ein

Der VfB Hilden II kommt frischer aus der Kabine als Solingen-Wald und überrascht in Form von Jiyan Alessio Karakis mit der 1:0-Führung. Die SG Unterrath holt das vierte Remis in Folge. Shuki Hamanosono legt den Treffer zum 1:0 in der siebten Spielminute vor. Der elfte Spieler der Woche heißt Riyan Khan und ist an beiden DV-Solingen-Toren beteiligt.

________________

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: