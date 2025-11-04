Elf der Woche: überragende Münchener Löwen, Gindorf trifft doppelt

Nachdem 1860 München vor zwei Wochen bereits den damaligen Tabellenführer aus Duisburg besiegt hatte, konnten die Löwen auch in dieser Woche der neuen Spitzenmannschaft das Wochenende vermiesen – sie gewannen 3:0 gegen Energie Cottbus. Die U23 der TSG Hoffenheim bleibt weiter in Form und jubelt über einen Sieg gegen Mannheim. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Lex-Tyger Lobinger (Viktoria Köln), Paul Hennrich (U23 TSG Hoffenheim), Mansour Ouro-Togba (U23 VfB Stuttgart)

Überragender Dähne behält die weiße Weste an

Nachdem Thomas Dähne bereits gegen den MSV Duisburg der herausragende Rückhalt seiner Mannschaft gewesen war, konnte er auch in dieser Woche gegen Energie Cottbus eine Glanzleistung aufs Parkett zaubern. 1860 München gewinnt – auch dank ihm – mit 3:0 und bleibt zum zweiten Mal in der laufenden Saison ohne Gegentreffer.

Löwen-Gespann in der Abwehrreihe

Auch in der Abwehrreihe reihen sich weitere 1860-Akteure ein: Max Reinthaler und Marvin Rittmüller. Reinthaler konnte neben seiner starken Defensivleistung auch einen Assist beisteuern. Beide sind erstmals nominiert. Komplettiert wird die Dreierkette durch Wehen Wiesbadens Justin Janitzek. Der SVWW gewinnt 2:0 beim TSV Havelse und springt auf Tabellenplatz elf.

Matchwinner Gindorf schießt Aachen aus dem Keller

Lars Gindorf brilliert erneut und schnürt beim 2:0-Sieg seiner Alemannia über den 1. FC Saarbrücken einen Doppelpack. Für ihn ist es bereits die vierte Nominierung in der Elf der Woche. Erstmals dabei ist Hoffenheims Arian Llugiqi: Er trifft in nur 29 Minuten Spielzeit zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. Thore Jacobsen ist neben der starken Defensive der Mann des Tages bei den Münchnern. Er steuert zwei Tore – eines davon vom Punkt – zum überraschenden 3:0-Sieg bei. Noah Darvich setzt nach dem 0:1-Rückstand des VfB den Anschlusstreffer und leitet damit den späteren 3:1-Erfolg ein.

Lobinger schießt die Kölner Viktoria ins Glück

Schon am Freitagabend empfängt Viktoria Köln den FC Ingolstadt und gewinnt am Ende mit 3:1. Der Mann des Tages: Lex-Tyger Lobinger. Er vollendet das Comeback der Viktoria und trifft gleich doppelt zum Sieg. Paul Hennrich sorgt erneut für Wirbel – auch wenn er diesmal keine Torbeteiligung vorweisen kann, ist er erneut ein wichtiger Faktor im Hoffenheimer System. Hennrich feiert bereits seine siebte Nominierung. Mit seinen Saisontreffern drei und vier entscheidet Mansour Ouro-Tagba von der U23 des VfB Stuttgart das Spiel bei den Spatzen aus Ulm. Er ist erstmals dabei.

