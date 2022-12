Elf der Woche: TSV Meerbusch dominiert in der U19-Niederrheinliga In der A-Junioren-Niederrheinliga bleibt der Wuppertaler SV weiter Tabellenführer, hat aber mit dem SC Velbert einen neuen ersten Verfolger. Der KFC Uerdingen verliert im Derby, Bocholt triumphiert im Kellerduell.

In der A-Junioren-Niederrheinliga bleibt der Wuppertaler SV durch einen knappen Sieg beim VfB Homberg die Nummer eins der Liga. Neuer Zweiter ist der SC Velbert, der sich im Topspiel deutlich bei der SpVg Schonnebeck durchgesetzt hat. Während der KFC Uerdingen das Derby gegen den TSV Meerbusch verloren hat, feiert der 1. FC Bocholt einen wichtigen Heimsieg gegen den VfR Krefeld-Fischeln. Die siegreichen Teams haben es auch in die Elf der Woche geschafft.

So., 04.12.2022, 11:00 Uhr

Die Arminia Klosterhardt gab gegen den favorisierten FSV Duisburg eine Führung nach dem Seitenwechsel her. Die Punkte hätten die DJK aus der Quali-Zone katapultiert, so klettern die Duisburger dank Tyler Nkamanyi (52.) und Emir Karabegovic (68.) auf Rang vier.DJK Arminia Klosterhardt – FSV Duisburg 1:2DJK Arminia Klosterhardt: Fabrice Neumann, Luca Fischer, Niko Lazar, Flavio Dietz, Jan Niklas Schröer, Niklas Gehrmann, Jonah Konzer (76. Felix Faeser), Jonas Florczak, Jasper Luemba (61. Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi), Burak Yildiz, Bradley Asoh (74. Hannes Ostgathe) - Trainer: Dennis Brinkmann - Trainer: Tezcan Tuna - Trainer: Patrick TheisenFSV Duisburg: Phil Strugala, Gökdeniz Senlik, Kareem Al Mefleh, Ugonna Tony Ahukanna, Ilias El Moumen (46. Ali-Emre Ön), Julian Dzieza (78. Eser Koca), Yassin Andlich (78. Felix Mpianza), Mykyta Kildiiarov, Tyler Nkamanyi (90. Dmytro Chaika), Burkay Bostanci, Emir Karabegovic (93. Muhammed Malik Topallaz) - Trainer: Ersin Tan - Trainer: Yusuf AltinisikSchiedsrichter: Marcel Matthias Kleinsorge (Wuppertal) - Zuschauer: 87Tore: 1:0 Burak Yildiz (33. Foulelfmeter), 1:1 Tyler Nkamanyi (52.), 1:2 Emir Karabegovic (68.)

So., 04.12.2022, 11:00 Uhr

So., 04.12.2022, 11:00 Uhr

Dass Mönchengladbach und Essen in dieser Spielzeit gleichauf sind, hat das Spiel gezeigt. Das wilde 3:3 sorgt dafür, dass die Westender und der ETB vor der Abstiegszone bleiben. Bitter aus Sicht der Hausherren: Erjon Durbiqi erzielte mit dem zwischenzeitlichen 3:2 die erste Führung (67.), Nils Verwold gelang aber noch der Endstand (85.).

So., 04.12.2022, 10:30 Uhr

So., 04.12.2022, 11:00 Uhr

Der VfB Homberg hat sich gegen den ehemaligen Bundesligisten Wuppertal stark verkauft. Lukas Meyer traf schon nach vier Minuten, doch der WSV erarbeitete sich in der Folge noch einen 2:1-Erfolg, ansonsten wäre die Tabellenführung nicht alleinstehend für die Bergischen. Homberg verweilt auf einem direkten Abstiegsplatz.

So., 04.12.2022, 11:00 Uhr

Der KFC Uerdingen hat nach einem Fehlstart zwar in die Spur gefunden und mittlerweile zehnfach gepunktet, im Derby war der TSV Meerbusch aber noch zu abgezockt - zumindest in der Schlussphase. Nach des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Marcio Blank (27.) war die Begegnung lange ausgeglichen, dann aber zog Meerbusch mit drei späteren Treffern von Luis Giesen sowie Noah Karlo Martinovic (2x) davon und belegt jetzt Rang fünf.

So., 04.12.2022, 11:00 Uhr

Für Ratingen 04/19 war in Kray nichts zu holen. Die Gastgeber feierten ein 3:0, wobei euch hier erst die Tore zur Entscheidung in der Schlussphase fielen (81. und 90.). Im Fokus spielte sich Aaron Oten-Appiah mit zwei Hütten. Kray verlässt die Quali-Zone und belegt jetzt vor Ratingen die siebte Position.FC Kray – Germania Ratingen 04/19 3:0FC Kray: Maurice Pascal Walz, Phil Kappler (92. Kevin Emil Friessner Montas), Yaw Osei Awuah, Brown Osaro Amadin, Luka Brons (89. Caleb Mensah), Edmond Kadrijaj, Ayoub Ben Haddaj, Nahit Bytyqi (14. Kaya Angi), Tumay Aydemir (83. Rahim Dreypelcher), Aaron Oten-Appiah, Pascal Maurice Janus (92. Noah Becker) - Trainer: Andreas HöbuschGermania Ratingen 04/19: Mats Bennet Leetz, Robin Grünewald, Neil Jonathan Penner, Julien Gnoth, Ilias Bouassaria, Jasin Sula (46. Maximilian Ungeheuer), Oliver Stephen Giesing, Hendrik Max Hammacher, Fabian Deniz Sari, Timm Florian Bungert (54. Dule Manushev), Brahim Laukil - Trainer: José Manuel Concellón - Trainer: Dominic GeierSchiedsrichter: Julian Schmelzer (Xanten) - Zuschauer: 60Tore: 1:0 Aaron Oten-Appiah (25.), 2:0 Luka Brons (81.), 3:0 Aaron Oten-Appiah (90.)

So., 04.12.2022, 11:00 Uhr

____

Das ist der nächste Spieltag

Nach den Spielen in der kommenden Woche beginnt die Winterpause, die allerdings kürzer als beispielsweise bei den Senioren ist. Während die Oberliga Niederrhein erst im Februar mit der zweiten Saisonhälfte beginnt, müssen die talentierten U19-Kicker schon im Januar zurück auf den Platz. Das liegt mitunter auch daran, dass nach Spieltag 15 am 19. März die Liga in Auf- und Abstiegsrunde aufgeteilt wird.

9. Spieltag

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr SC Velbert - Wuppertaler SV

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr Germania Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfB Homberg

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Mönchengladbach

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - DJK Sportfreunde 97/30 Lowick

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr SG Unterrath - DJK Arminia Klosterhardt

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr FSV Duisburg - 1. FC Bocholt

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - FC Kray



10. Spieltag

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - ETB Schwarz-Weiß Essen

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr DJK Sportfreunde 97/30 Lowick - SpVg Schonnebeck

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Velbert

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr Wuppertaler SV - KFC Uerdingen 05

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr VfB Homberg - Germania Ratingen 04/19

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr TSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr FC Kray - FSV Duisburg

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - SG Unterrath

Das ist die Elf der Woche

Natürlich gibt es auch nach diesem Wochenende wieder eine Elf der Woche in der U19-Niederrheinliga. Der TSV Meerbusch ist mit gleich vier Spielern vertreten, der FC Kray stellt zwei Akteure.

Hinweis: Nur Mannschaften, die ihre Aufstellungen eintragen, können für die Elf der Woche berücksichtigt werden.

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: