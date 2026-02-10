Elf der Woche: TSV gewinnt Derby und Spitzenspiel gegen 03

Großer Jubel beim TSV Solingen – Foto: Markus Becker

Mit 1:0 kann sich der TSV Solingen im Derby gegen Solingen 03 durchsetzen. Gleichzeitig rückt SC Kapellen-Erft auf sechs Punkte an den Spitzenreiter heran – auch dank der Tore von Leo Stegner. Das ist die Elf der Woche!

Novodomsky hält den Kasten sauber

Im Spitzenspiel behält der Schlussmann von TSV Solingen, Luca Novodomsky erneut die weiße Weste an. Damit sichert er sich zum zweiten Mal die Nominierung.

TSV-Siegtorschütze in der Defensive

In der Verteidigung der Elf der Woche steht der Mann, der das entscheidende 1:0 vom Punkt für den TSV geschossen hat: Kai Stanzick. Der Wintertransfer kann somit seinen ersten Treffer im neuen Trikot feiern. Philipp Preckel trifft bei der 5:1-Gala der Victoria Mennrath gegen die SG Unterrath gleich doppelt. Der dritte im Bunde ist Lennart Mehler, der wie auch schon Stanzick, einen Treffer vom Punkt erzielt.

Prigge markiert seine ersten Scorer

Gegen Turu 80 kann Lars Prigge für ASV Süchteln nicht nur einen Treffer vorlegen, sondern selbst auch noch eins erzielen – damit markiert er seine ersten beiden Scorer der laufenden Spielzeit. Egzon-Baijram Zendeli erziel den ersten Treffer für den FC Kosova Düsseldorf beim Sieg gegen den FC Remscheid. Der SC Velbert gewinnt 4:2 beim VfB 03 Hilden – Naoufal El Hamdani bringt den SC in nur fünf Minuten nach Rückstand mit einem Doppelpack wieder in Führung. Der vierte Mann im Mittelfeld heißt Mohamed Aaross. Vier Minuten nach seiner Einwechslung erzielt er den 2:0-Siegtreffer für DV Solingen.

Stegner bringt Kapellen wieder ins Geschäft

Durch den Patzer von Solingen 03 konnte der SC Kapellen-Erft ein klein wenig Raum gut machen: Leo Stegner trifft doppelt beim 3:2-Sieg und schießt Kapellen auf sechs Punkte ran. Roman Callan legt für FC Kosova den ersten Treffer vor und erzielt den Zweiten – der Engländer ist damit zum ersten Mal nominiert. Auch Johannes Minkiti durfte beim 5:1-Sieg der Mennrather einmal jubeln.

________________

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: