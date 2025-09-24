Elf der Woche: trotz Pokal zwei Auswahlen!

Während die 1.Herren und die Herren-Reserven am Wochenende im Pokal im Einsatz waren, haben zwei Ligen bei den Damen eine Elf der Woche vorzuweisen.

Wieso nicht auch bei den Junioren?

Sollten Vereinsverwalter und Liveticker-Betreiber vermehrt auch Spiele der U19-Junioren betreuen und die Aufgabe vollständig einpflegen und dann die nötigen Kriterien (s.u.) erfüllt werden, spricht nichts dagegen, dass es auch bei der erst kürzlich begonnen Meisterschaft der Junioren die eine oder andere Elf der Woche zusammenkommt - bei den Herren-Reserven funktioniert es ja in der Zwischenzeit in einigen Klassen auch bereits sehr gut!

Wie kommt die Elf der Woche zustande?

👉 Hier findest Du alle Informationen