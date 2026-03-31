Elf der Woche: Topal im Rausch – Kapellen spielt Oberligareif

Enes Topal wieder überragend – Foto: Stephan Horn

Auch am 25. Spieltag beweist Enes Topal seine ganze Klasse: Beim 6:1-Sieg des Spitzenreiters trifft er gleich vier Mal ins Nettetaler Tor. Nicht viel weniger beeindruckend ist die Teamleistung des SC Kapellen-Erft, die gegen TuRU Düsseldorf eine Oberligareife Leistung auf dem Platz zaubern – inklusive Hattrick durch Janis Waffenschmidt. So sieht die FuPa-Elf-der-Woche aus!

Zweite Nominierung für Kapellen-Schlussmann

Für den Mann zwischen den Pfosten des SC Kapellen-Erft ist es erst die zweite Nominierung in der Elf der Woche und das, obwohl auch er und seine ganze Mannschaft Woche für Woche überzeugende Leistungen auf den Platz bringen. Für Jan Pillekamp hat es dann nach der Partie gegen TuRU 80 für die Besten der Woche gereicht – seine sechste weiße Weste.

Doppelte Kappellen-Verteidigung

Und auch in die Defensive haben sich zwei vom SC gespielt: Luca Jerz und Bryan Schomann. Schomann feiert sein Debüt unter den Besten. während Jerz sich bereits zum vierten Mal freuen darf. Daneben steht Daniel Lee. Die SG Unterrath kann einen wichtigen 1:0-Sieg im Abstiegskampf über den FC Wülfrath feiern.

19-Jähriger überragt

Für den SC Velbert und Moritz Overfeld lief es am Wochenende besondere gut. Der SC gewinnt nicht nur 6:0 gegen den FC Remscheid, auch gelingen dem 19-Jährigen zwei Tore und ein Assist. Nicht viel weniger gut hat Naoufal El Hamdani performed: Overfelds Teamkollege legt ebenfalls ein Treffer auf und trifft einmal selbst. Einen bitteren Nachmittag musste der VfB 03 Hilden II erleben: Gegen die VSF Amern geben sie eine 2:0-Führung und er Nachspielzeit aus der Hand. Dennoch, Amine Feldaoui konnte in seinen 22 Minuten Spielzeit von sich überzeugen. Der vierte im Bunde heißt Marco Cirillo. Der Mittelfeldmann von Solingen 03 bleibt gleich zwei Mal vom Punkt eiskalt und kann noch eine Vorlage drauflegen.

Was macht Topal denn da schon wieder?

Man könnte meinen Enes Topal will um jeden Preis den Aufstieg in die Oberliga erzwingen. Nach seinen überragenden fünf Scorern am 24. Spieltag, legt er am vergangenen Wochenende nach und macht unglaubliche vier Tore – sein Tore steigt auf 21. Der entscheidende Mann des SC Kapellen-Erft heißt in dieser Woche Janis Waffenschmidt. Der ehemalige Mittelrheinliga-Spieler schnürt beim 4:0-Sieg einen Hattrick. Vom VSF Amern dabei: Adam El Edghiri. Der Angreifer schießt den VSF und er 96 Spielminute ins Glück und sichert so einen späten Punkt.

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