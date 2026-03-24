Elf der Woche: Töpken hält den MSV auf Kurs – Abiama lässt RWE träumen

Thilo Töpfen tankt Selbstbewusstsein – Foto: Imago Images

Der Patzer von Energie Cottbus kommt der Konkurrenz zugute: Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg und SC Verl rücken vorbei – wenn auch teilweise punktgleich. Für die Zebras wird Thilo Töpken zum absoluten Matchwinner. Gegen 1860 München schießt er den MSV in der 90. Spielminute auf Tabellenplatz vier. Noch glücklicher dürften die Anhänger von RWE sein: Winterzugang Dickson Abiama scored in wenigen Minuten doppelt und besiegelt den Aufstiegsplatz vor der Länderspielpause. So sieht die Elf der Woche aus!

Uphoff hält mal wieder den Rücken frei

Benjamin Uphoff behält bereits zum elften Mal die weiße Weste an. Besonders wichtig ist der 1:0-Erfolg für Hansa Rostock an diesem Spieltag, da sie Wehen Wiesbaden – die vor einigen Wochen noch als Aufstiegsaspirant galten – jetzt wohl endgültig auf Abstand gehalten haben. Für den 32-jährigen Schlussmann ist es das achte Mal in der Elf der Woche.

Çelebi eröffnet Schweinfurter Sieg

Für den 1. FC Schweinfurt wird es wohl wieder runter in die Regionalliga gehen – obwohl sie sich an diesem Spieltag gegen den VfB Stuttgart durchsetzen konnten. Ekin Çelebi eröffnet erst in Durchgang zwei die Partie, die sich dann doch noch als recht torreich entpuppen sollte – der 1. FC gewinnt 3:1. Ebenfalls mit einem Treffer konnte Joshua Bitter dienen. Der Duisburger erzielt den 1:0-Führungstreffer. Nicht nur eins, sondern zwei Tore machte Oualid Mhamdi. Der SC Verl gewinnt schlussendlich 3:0 gegen den 1. FC Saarbrücken und katapultiert sich so auf die Drei.

Dajaku-Treffer ärgert Cottbus

Der 1:0-Führungstreffer von Leon Dajaku ist es, der Energie Cottbus lediglich ein unentschieden beschert. Der Punkt bringt den SSV Ulm auf acht Punkte an den Klassenerhalt heran – Unentschieden werden da im Saisonendspurt nicht reichen. Mit Johannes Geis und Kristian Böhnlein ist ein Schweinfurter Duo im Mittelfeld der Elf der Woche gelandet. Geis ebnet mit seinem späten 2:1 den Weg für drei punkte im Abstiegskampf. Besonders wichtig war der frühe Treffer von Kenan Fatkic. Bereits in der vierten Spielminute bleibt der 28-Jährige eiskalt vom Punkt und erzielt so den einzigen Treffer des Abends und die Hanseaten können jubeln.

Abiama und Töpken heizen vorm Derby ein

In weniger als zwei Wochen steht das womöglich heißeste Derby der Liga an: Rot-Weiss Essen empfängt den MSV Duisburg. Und jeweils einer aus den Mannschaften konnte am Vorspieltag richtig Selbstbewusstsein tanken. Thilo Töpken besiegelt in der 90. Spielminute die drei Punkte für den MSV im Topspiel gegen 1860 München. Der Essener Dickson Abiama trifft zuerst selbst und legt kurze Zeit später über eine butterweiche Flanke das 2:0 – RWE gewinnt schlussendlich 2:1 und springt auf einen Aufstiegsplatz. In einer torreichen Partie zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem TSV Havelse, setzt sich der Jahn 5:2 durch – SSV-Stürmer Eric Hottmann trifft doppelt.

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