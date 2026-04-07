Elf der Woche: Szeleschus trifft im Derby – Paderborn ärgert RWO

Szeleschus bringt dem SCW zumindest einen Punkt – Foto: spieltag.fotorafie

Nach langer Verletzungspause ist das Comeback für Niklas Szeleschus spätestens jetzt geglückt: Zweite Nominierung in der FuPa-Elf-der-Woche im zweiten Spiel und ein Treffer zum Punktgewinn im Derby gegen den FC Gütersloh. Außerdem gelingt es der U23 des SC Paderborn den Rot-Weißen aus Oberhausen auf die Füße zu treten, die den Ausrutscher vom Spitzenreiter nicht nutzen können. So sieht die 28. Elf der Woche aus!

Das Warten hat ein Ende

Zuletzt stand Florian Pruhs am 1. Spieltag im Kasten der Elf der Woche. Jetzt, am 28. Spieltag, darf sich der Schlussmann des SC Paderborn über seine zweite Nominierung freuen. Gegen Rot-Weiß Oberhausen gewinnt der SCP 3:0 und der 20-Jährige behält die weiße Weste an.

Kleines Derby um die Rhein-Vormacht geht an die Fortuna

Das „Derby light“ zwischen den Zweitvertretungen des 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf geht an die Fortuna. Damit dürfen sich sowohl Moritz Montag und der eingewechselte Leo Mirgartz über eine Nominierung unter den Besten der Woche freuen. Auch und bereits zum fünften Mal dabei ist Niklas Mohr. Der Abwehrmann des SC Paderborn ist Mitverantwortlich für die starke Abwehrleistung seiner Mannschaft.

Paderborner Nummer Drei und Vier im Mittelfeld

Im Mittelfeld befinden sich Spiele Nummer Drei und Vier des SC Paderborn. Dem 18 Jahre jungen Pedro Restrepo Naranjo darf sich endlich über seinen ersten Treffer in der Regionalliga freuen. Bennit Bröger markiert gegen RWO seinen fünften Assist. Malik Hodroj und die Sportfreunde Siegen müssen gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach zusehen, wie sie eine 2:0-Führung hergeben. Immerhin kann Hodroj die Vorlage zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung liefern. Auch Calvin Mockschan empfiehlt sich mit einer Vorlage für die Besten-Elf. Beim SV Rödinghausen reicht es für die SSVg Velbert nur für ein 1:1-Unentschieden.

Lorch besiegelt nächste Wuppertaler Pleite

Für den Wuppertaler SV wird es immer enger. Dagegen kann sich der 1. FC Bocholt schon fast über den Klassenerhalt freuen. Marvin Lorch bringt die Schwatten zunächst in Führung, ehe er den 2:0-Siegtreffer vorlegt. Recht überraschend setzt sich der Bonner SC 3:2 auf Schalke durch. Serhat Koruk kann eine Vorlage sowie einen eigen Treffer beisteuern. Schon letzte Woche dabei gewesen und mit einem Derbytreffer einen Punkt gesichert hat Niklas Szeleschus. Zumindest ein Lebenszeichen, dass der SC Wiedenbrück von letzten Tabellenplatz senden kann.

________________

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: