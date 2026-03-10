Elf der Woche: Süchteln überrollt Amern – Befreiungsschlag für TuRU 80

ASV Süchteln jetzt auf Platz vier – Foto: Udo Waffenschmidt

Eine Partie, die mit ausgeglichenen Vorzeichen startete, endete mit einem Debakel für den VSF Amern. Der ASV Süchteln hat gleich vier Spieler in der FuPa-Elf-der-Woche. Außerdem gelingt TuRU 80 im Kellerduell mit der Reserve des VfB 03 Hilden ein wichtiger 1:0-Erfolg. Das ist die Elf der Woche!

Erster Sieg seit Anfang November für TuRU 80

Für TuRU 80 endet mit dem 1:0-Sieg über den VfB 03 Hilden eine lange Leidenszeit. Außerdem ist es der erste Sieg der laufenden Spielzeit, indem Marius Delker die weiße Weste an behält. Folgerichtig steht er erstmals in der Elf der Woche.

Kowalle mit zwei Scorern

Der SC Kapellen-Erft ist eine einer wilden Partie gegen den SC Velbert siegreich. Lorenz Kowalle eröffnet dabei in der 20. Minute und legt anschließend das 2:0 vor. Maurice Bock kann beim Schützenfest des ASV Süchteln einen Treffer vorlegen. Felix Dannenberg trägt sich gegen den TSV Solingen zwar nicht in die Statistiken ein, allerdings gewinnt die DJK Gnadental überraschend mit 2:1 gegen Aufderhöhe.

Zwei Duos im Mittelfeld

Im Mittelfeld der Elf der Woche des 22. Spieltags finden sich gleich zwei Duos. Zum einen Dennis Höfling und Alexander Fuchs vom SC Kappelen-Erft, und zum anderen Bora Kat und Lars Prigge vom ASV Süchteln. Kat und Höfling gelingen jeweils ein Treffer, während Fuchs und Prigge sogar noch mit einer Vorlage glänzen können.

Popova übertrifft alle

Ein viel besseres Wochenende als Leonit Popova kann man wohl nicht erreichen. Er ist an vier von fünf Süchtelner Toren beteiligt und ist somit maßgeblich am 5:0-Kantersieg beteiligt. Shuki Hamanosono trögt sich zwar nicht in die Statistiken ein, doch steht er stellvertretend für den überraschenden 3:2-Sieg seiner SG Unterrath über den FC Kosova Düsseldorf. Giuseppe Campana, der die Hinrunde der laufenden Spielzeit noch in der Kreisliga A verbracht hat, feiert mit dem FC Remscheid seinen erste Punktgewinn in der Landesliga.

