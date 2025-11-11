Elf der Woche: St. Tönis feiert Kantersieg, Kleve siegt gegen SVB

Der 7:1-Sieg von St. Tönis gegen die Adler aus Frintrop wird belohnt: Gleich drei Spieler des Neuntplatzierten dürfen sich über eine Nominierung freuen. Ebenfalls dabei: Ole Kook vom 1. FC Kleve, der im Kellerduell gegen Biemenhorst wichtige drei Punkte holt. Spitzenreiter Ratingen gewinnt erneut und stellt zwei Spieler in der Bestenliste. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Pascal Weber (VfB Hilden), Aleksander Bojkovski (1. FC Monheim), Yuta Inoue (VfL Jüchen-Garzweiler)

Fünfter Streich für Gomoluch

In seinem zwölften Spiel der laufenden Oberliga-Saison darf sich Marvin Niklas Gomoluch bereits zum fünften Mal als bester Keeper der Liga bezeichnen. Auch im Heimspiel seiner Ratinger gegen ETB Essen behält er die weiße Weste.

Hoff leitet Sieg ein

Daniel Hoff hält mit seiner Abwehr einerseits die Null, kann auf der anderen Seite aber früh das 1:0 erzielen und leitet so den 2:0-Sieg seines TSV Meerbusch ein. Ein weiterer Ratinger ist in der Defensive zu finden: Jimmy Can Atila. Der 22-jährige Defensivspieler steht zum zweiten Mal in der Elf der Woche. Der erste Tönis-Spieler heißt Luca Esposito. Wie Hoff kann auch Esposito nicht nur durch defensive Leistungen glänzen, sondern erzielt beim 7:1-Kantersieg seiner Mannschaft ebenfalls einen Treffer.

Nkamanyi mit drei Scorern

Tyler Nkamanyi sticht beim Tönis-Sieg hervor: Mit einem Tor und zwei Vorlagen erhöht er seine Saison-Scorer auf sechs. Die Statistik seines Teamkollegen Julian Andres Suaterna Florez kann sich ebenfalls sehen lassen: Er schnürt einen Doppelpack und steht in zwölf Einsätzen bei elf Scorerpunkten. Zum zweiten Mal in Folge dabei ist Hildens Maximilian Wagener, der beim baugleichen 4:2-Sieg gegen den VfB Homberg erneut ein Tor und eine Vorlage beisteuert. Komplettiert wird die Mittelfeldreihe durch Ole Kook vom 1. FC Kleve. Im äußerst brisanten Spiel gegen Tabellenschlusslicht SV Biemenhorst erzielt er den 1:0-Führungstreffer.

Bojkovski leitet Aufholjagd ein

Der 1. FC Monheim gewinnt gegen die Holzheimer SG nach Rückstand. Aleksander Bojkovski trifft erst in der 75. Spielminute zum 1:1-Ausgleich und bringt sein Team so in Fahrt. Ebenfalls dabei sind zwei Doppelpacker: Pascal Weber vom VfB Hilden und Yuta Inoue vom VfL Jüchen-Garzweiler. Weber bringt die Hildener zweimal in Führung und sorgt so immer wieder für Rückenwind. Inoue erzielt beim 5:1-Erfolg über die Sportfreunde Baumberg die Treffer zwei und drei für die Jüchener.

________________

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: