Elf der Woche: St. Tönis dominiert nach Sieg gegen Homberg

Der SC St. Tönis zeigt dem VfB Homberg seine Grenzen auf und legt einen furiosen 4:0-Erfolg hin. Folgerichtig stehen gleich vier Tönis-Kicker in der Elf der Woche. Auch zwei Spieler des KFC Uerdingen haben es in die Auswahl geschafft: Im Spiel bei den Adlern aus Frintrop sorgten sie bereits in der ersten Hälfte für die Entscheidung. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Etienne-Noel Reck (KFC Uerdingen), Mohamed Cisse (VfB Hilden), Etienne Feese (VfB Hilden)

Starker Rückhalt für eine starke Offensive

In seinem vierten Oberliga-Einsatz für St. Tönis steht er bereits zum zweiten Mal in der Elf der Woche: Tim Leon Schrick. Beim 4:0-Sieg vor heimischem Publikum ragte Schrick mit starken Paraden heraus und trug seine Mannschaft entscheidend durch die Partie. In einer furiosen Schlussphase machte die Offensive mit drei Treffern nicht nur den Sack zu, sondern sendete auch ein deutliches Zeichen an die Liga: St. Tönis kann auch gegen Aufstiegskandidaten bestehen.

St. Tönis dominiert die Defensive

Neben Schrick im Kasten finden sich zwei weitere Tönis-Spieler in der Defensive: Maximilian Pohlig und Jannis Nikolaou. Beide waren Teil einer stabilen Abwehrreihe, die über weite Strecken eine 1:0-Führung verteidigen konnte und am Ende in einem späten 4:0-Sieg mündete. Maurice Rene Haar vervollständigt die Dreierkette. Der ehemalige Regionalliga-Spieler war Teil einer kompakten Abwehr von Schwarz-Weiß Essen, die erst spät im Duell der Aufsteiger in Holzheim ein Gegentor hinnehmen musste. Für die gesamte Abwehrreihe ist es die erste Nominierung in dieser Saison.

Lipinski leitet Sieg ein – De Stefano erneut dabei

Aleksander Lipinski leitete den Sieg des KFC Uerdingen am Frintroper Wasserturm früh in der Partie ein und steht bereits zum dritten Mal in der Elf der Woche. Kaies Alaisame machte es ihm gleich: Kurz nach dem Wiederanpfiff erzielte er den 1:0-Führungstreffer für den FC Büderich und bereitete mit seiner Vorlage zum 3:0 die endgültige Entscheidung vor. Ein absoluter Dauerbrenner ist Marco De Stefano: Es ist seine sechste Nominierung im neunten Spiel. Zwar musste er mit dem SV Sonsbeck eine denkbar knappe 2:3-Niederlage beim Spitzenreiter hinnehmen, doch brachte er den Außenseiter mit seinem Treffer zum 1:0 kurz vor dem Halbzeitpfiff zwischenzeitlich in Führung. Der vierte im Bunde ist Mario Knops, ebenfalls ein Wiederholungstäter mit bereits vier Nominierungen. Vom Punkt blieb er eiskalt und erhöhte in der 80. Spielminute auf 2:0 für St. Tönis.

Hilden-Matchwinner Feese erstmals dabei

Mit Lipinski ist nicht nur ein KFC-Akteur unter den Besten der Woche vertreten: Auch Etienne-Noel Reck, Torschütze zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung, hat es erneut geschafft. Bereits zum fünften Mal wird er in die Elf der Woche gewählt. Außerdem ist ein Hildener Sturm-Duo dabei: Mohamed Cisse und Etienne Feese. Cisse traf nicht nur zum 1:0, sondern legte auch den 4:1-Siegtreffer auf. Damit sammelte er seine Scorerpunkte neun und zehn im neunten Saisonspiel. Bei Feese scheint der Knoten endgültig geplatzt zu sein: Bereits in der vergangenen Woche beim Sieg in Sonsbeck konnte er ein Tor erzielen. Gegen den SV Biemenhorst traf er zur 2:1-Führung und machte mit dem 4:1 schließlich den Deckel drauf.

