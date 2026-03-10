Elf der Woche: Speldorf überrennt den VfB – Paul überragt in Budberg

Moritz Paul überragt – Foto: Ulrich Laakmann

Ein bitterer 22. Spieltag für den VfB Bottrop: Nach der eigenen 1:5-Niederlage und Siegen des ESC Rellinghausen und SV Budberg, steht der VfB nur noch an dritter Stelle. Moritz Paul hat beim SVB für ein Schützenfest gesorgt und empfiehlt sich für den „Spieler der Woche“. Das ist die Elf der Woche!

Niehaus zum dritten Mal dabei

Marcel Niehaus steht zum dritten Mal in der laufenden Spielzeit in der Elf der Woche. Der SC Werden-Heidhausen spielt gegen die Sportfreunde Hamborn 07 Unentschieden und braucht bei einem sechs-Punkte-Abstand auf den Relegationsplatz vorerst keine größeren Gedanken an den Abstieg verschwenden.

Czok holt den Sieg für die SGS

Gegen das abgeschlagene Schlusslicht Rhenania Bottrop gelingt Dennis Czok der Doppelpack. Die SG Essen-Schönnebeck gewinnt letztlich mit 3:0 und setzt sich im grauen Mittelfeld der Liga fest. Die Abwehr wird durch zwei Männer des VfB Speldorf vervollständigt: Gabriel Heckerott und Karim El Moumen. Dabei kann Heckerott einen der fünf Treffer vorlegen.

Bosnjak bringt Rellinghausen spät an die Tabellenspitze

Lange sah es so aus, als könne der PSV Wesel einen Punkt aus Rellinghausen mit nach Hause nehmen. In der Schlussoffensive fuhr Luka Bosnjak nochmal hoch und schnürte binnen drei Minuten den Doppelpack zum 4:2. Wieder dabei ist Andre Rieger. Der Mittelfeldakteur des 1. FC Lintfort erzielt bei der 2:3-Niederlage einen Treffer. Ole Egging kann beim 6:2-Sieg über den Mülheimer FC ein Tor vorlegen. Anders Luca Plum, der zwei Mal vom Punkt eiskalt bleibt. Der Kapitän von Viktoria Goch leitet so das 3:3-Unentschieden gegen den FC Kray ein.

Paul mit der womöglich besten Leistung am ganzen Niederrhein

Mit seiner Leistung am 22. Spieltag könnte sich Moritz Paul nicht nur als „Spieler der Woche“ in der Landesliga qualifiziert haben, sondern gleich am gesamten Niederrhein. Vier Tore und eine Vorlage gelingen ihm in gerade Mal 40 Minuten – eine fast unmenschliche Leistung! Vervollständigt wird die Elf der Woche durch zwei Offensivaktuere des VfB Speldorf: Calvin Küper und Bradley Asoh. Küper erzielt einen Treffer sowie eine Vorlage, während Asoh den Hattrick schnürt.

