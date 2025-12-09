Elf der Woche: Siegen mit dem Comeback, Fohlen machen kurzen Prozess

Lange sah es so aus, als dürfte der SV Rödinghausen erneut einen Sieg einfahren und wichtige Punkte im Tabellenkeller sammeln, dann spielten die Sportfreunde Siegen auf und machten das Riesen-Comeback perfekt. Folgerichtig sind gleich drei Siegener unter den Besten. Außerdem macht die Fohlen-Elf kurzen Prozess mit der Zweiten der Düsseldorfer Fortuna und entscheidet die Partie schon nach elf Minuten. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Bernie Lennemann (U23 1. FC Köln), Kevin Brechmann (Fortuna Köln), Dustin Willms (Sportfreunde Siegen)

Wer, wenn nicht Kratzsch?

Wer, wenn nicht Kevin Kratzsch? Der zuverlässige Rückhalt von Rot-Weiß Oberhausen steht schon zum zehnten Mal im Kader der Besten-Elf – ein Wahnsinnswert. Mit dem torlosen Remis gegen den FC Gütersloh steht der 23-Jährige bereits bei seiner siebten weißen Weste.

Haider besiegelt Wuppertal-Niederlage

David Haider ist nicht nur der defensive Anker für Fortuna Köln, gegen den Wuppertaler SV konnte er mit dem 3:0 endgültig den Deckel draufmachen und die Tabellenführung sichern. Max Lamby krönt seine gute defensive Leistung für die U23 des FC Schalke 04 beim 5:0-Sieg gegen den SC Wiedenbrück mit seiner ersten Nominierung. Für FC Güterslohs David Winke ist es zwar schon das zweite Mal unter den Besten, dennoch ist es eine phänomenale Leistung, gegen RWE ohne Gegentreffer zu bleiben.

Doppeltes Siegener Mittelfeld

Dass Spieler der Sportfreunde Siegen in dieser Elf der Woche dabei sein müssen, ist klar. Im Mittelfeld dabei sind Malik Hodroj und Dennis Brock. Brock kann mit dem 3:3-Ausgleichstreffer sogar ein Tor zum Comeback beisteuern. Außerdem dabei ist Kilian Sauck: Der junge Mittelfeldspieler der U23 von Borussia Mönchengladbach erzielt beim erdrutschartigen 3:1-Sieg gegen die Zweite von Fortuna Düsseldorf bereits in der elften Spielminute den Treffer zum 3:0. Der vierte im Bunde ist Andri Buzolli aus der Knappenschmiede. Der 22-Jährige schnürt in Wiedenbrück den Doppelpack.

Doppelter Lennemann erstmals dabei

Für Bernie Lennemann aus der U23 des 1. FC Köln ist es bereits das dritte Spiel in Folge mit Torerfolg. Gegen den 1. FC Bocholt wird er mit einem Doppelpack zum spielentscheidenden Mann. Kevin Brechmann erzielt für die Kölner Fortuna einen Treffer und trägt seinen aktiven Teil zur Tabellenführung bei. Dustin Willms, ebenfalls ein Sportfreund aus Siegen, markiert in Rödinghausen bereits Scorerpunkt Nummer 13: Er erzielt einen Treffer.

