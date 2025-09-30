Elf der Woche: SCU, RW Lintorf, Benrath und Gerresheim stark vertreten

Richtig starke Auftritte hat das Führungsquartett der Kreisliga A Düsseldorf gezeigt. Während Spitzenreiter SC Unterbach mit 6:1 siegte, tat es Verfolger FC Bosporus gegen den SV Wersten gleich. Auch hier gab es ein 6:1. Der VfL Benrath bezwang den TSV Urdenbach mit 5:1 und die Sportfreunde Gerresheim siegten beim AC Italia Hilden 4:1. Diese Partien gab es außerdem.
Mit drei Toren hatte Michael Kijach einen großen Anteil am 6:1-Erfolg des SC Unterbach beim ASV Tiefenbroich, der damit auch die Verteidigung der Tabellenspitze bedeutete. Denn auch Verfolger FC Bosporus ließ beim ebenfalls 6:1-Sieg gegen den SV Wersten nichts anbrennen. Hier war Sinan Korkmaz dreifach erfolgreich.
Im Tabellenkeller blieben der SC West, DSC 99 II sowie der TSV Urdenbach sieglos. Alle drei Sorgenkinder der Liga verloren ihre Partien. Der SC West unterlag Rot-Weiß Lintorf mit 0:2, wodurch die Rot-Weißen die Abstiegsränge hinter sich ließen. Einen erneuten Rückschlag musste Türkgücü Ratingen hinnehmen. Die Mannschaft kam gegen KSC Tesla nicht über ein 3:3 hinaus.
Rot-Weiß Lintorf – SC Düsseldorf-West 2:0
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Hardy Voigt, Patryk Schneider, Florian Bätzgen (68. Ricardo Schlösser), Leon Weber, Sven Meyer, Robin Schwarzbach, Marco Alexander Trebo, Andreas Ellert, Javied Mahmudi (80. Luis Kunda) - Trainer: Marc-Thorben Bühring
SC Düsseldorf-West: Matthias Dausend, Charly Klein, Simon Hörster, Anton Bobyrew, Brian-Matthias Thivissen, Noah Mengel (84. Sven Fischer), Mustafa Cem Beydagi, Sebastian Windbrake, Hendrik Mertes, Ben Krümpelmann, Cornelius Bulanov - Trainer: Caglar Mollaahmetoglu - Trainer: Emre Mollaahmetoglu - Trainer: Murat Yildiz
Schiedsrichter: Bünyamin Aral - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Zlatan Sarajlic (54.), 2:0 Robin Schwarzbach (58.)
Gelb-Rot: Ben Krümpelmann (56./SC Düsseldorf-West/)
TuS Gerresheim – SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf 2:5
TuS Gerresheim: Niklas Brodrück, Youssef Benali, Fabian Kasten, Maurice Stocker, Pascal Santo, Henrik Boßmann, Christian Kudimba, Leon Bilogrevic, Mohammed Salim Khair Khowa, Timo Leesten (68. Pascal Sanojca), Akom Kevin Twum-Barimah - Trainer: Michael Worbertz
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Fernandes Jorge Llinas, Jonathan Passens (71. Vinko Primorac), Oskar Schaefers, Lars Pöth, Achraf-Amine El Asassi, Daniel Segbert, Johannes Zwanzig (84. Lukas Lange), Albert Nehls (62. Kingsley Onomah Annointing), Suguru Matsumoto (46. Hiroki Mizuno), Yutaro Ichimura, Shunta Murakami (84. Youssef Messoudi) - Trainer: David Breitmar
Schiedsrichter: Thorsten Graewert (Wülfrath) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Achraf-Amine El Asassi (15. Eigentor), 1:1 Shunta Murakami (19.), 2:1 Akom Kevin Twum-Barimah (28.), 2:2 Albert Nehls (54.), 2:3 Lars Pöth (64.), 2:4 Oskar Schaefers (70.), 2:5 Lars Pöth (84.)
AC Italia Hilden – Sportfreunde Gerresheim 1:4
AC Italia Hilden: Dominik Schillings, Louis Loewenau, Marvin Kucznierz (80. Abdelkarim Faci), Sascha Hofrath, Ramazan Kocak, Kaan Kara (51. Lorenzo Madonia), Robin Bondorf, Dominik Cikac, Michel Konstantin Bursie (16. Kevin Nassen), Jannis Remhof, Abderrahman Elmajjaoui - Trainer: Thomas Priebke
Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Ismael Diomande, Ergün Aksoy, Yassin Farhat (89. Philipp Möller), Ayyoub Jidan (79. Yassir Daou), Faouzi El Makadmi (84. Timo Braun), Salih Enes Çolak, Soufiane Azhil, Nikolaos Georgiou (74. Idrissa Koulibaly), Walid El Kadiri (74. Thomas Kroker), Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco - Trainer: Deniz Denizci - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
Schiedsrichter: René Bathon - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Walid El Kadiri (25.), 0:2 Faouzi El Makadmi (35. Foulelfmeter), 1:2 Jannis Remhof (57. Foulelfmeter), 1:3 Faouzi El Makadmi (67.), 1:4 Ayyoub Jidan (78.)
DJK Tusa 06 Düsseldorf – DSC 99 Düsseldorf II 1:0
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Niklas Hampe, Christopher Fuchs, Torben Thiemann, Yuuki Hasegawa, Deniz Emre Mert Akyüz (87. Pierre Kerschowski), Yannik Bohlmann (78. Yasin Rezgui), Daniel Dix (81. Luke Rehn), Maximilian Schlüß (74. Theo Morfeld), Noah Rugamba, Marco Laufmann, Darius-Valentino Paul (90. Umut Mert Akyüz) - Trainer: Timo Haep
DSC 99 Düsseldorf II: Dennis Billerbeck, Ibrahim Yilmaz, Furkan Yasar, Timo Bormann, Joris Themann, Deniz Yasar, Samir Aouladali, Abdullah Uhud Güler, Ante Katusic, Abel Mokonen - Trainer: Gökhan Yasar
Schiedsrichter: Torsten Ledor - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Torben Thiemann (51.)
TSV Urdenbach – VfL Benrath 1:5
TSV Urdenbach: Nils Gruben, Manuel De Marcos Calles, Patrick Popa-Zobel (46. Simon Scheer), Moritz Benjamin Brehmer, Marco Seidel (86. Max Rücken), Julian Fein (73. Santino Adrian Krug), Eric Falliner (46. Kevin Bauer), Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel, Angelo Catgiu - Trainer: Mike Kütbach - Trainer: Kamil Cavallo
VfL Benrath: Jerome Göddertz, Ryosuke Inagaki, Ali Kassar, Thierno Barry, Zakaria Arian (76. Julian Köpcke), Amin Baghouse, Wael Riani (87. Elias Johannes Link), Ivo Effenberger (64. Emmanuel Asamoah), Zakari Kassar (85. Raschid Aido), Ouassim El Aboussi (69. Stefan Behnke), Kutaiba Kassar - Trainer: Ali Gürcali
Schiedsrichter: Günter Perl (Pullach) - Zuschauer: 104
Tore: 0:1 Ouassim El Aboussi (14.), 0:2 Ouassim El Aboussi (30.), 0:3 Zakaria Arian (45.), 0:4 Zakaria Arian (49.), 1:4 Angelo Catgiu (81.), 1:5 Zakari Kassar (84.)
FC Bosporus Düsseldorf – SV Wersten 04 6:1
FC Bosporus Düsseldorf: Luca Pierre Meyer, Evans Werle, Berkay Ünlü, Enes-Malik Inci, Tijan Saidy Sally, Kevin Heise (79. Ezekiel Appau), Mohyeddine Ali (76. Bilal Mouhia), Aksel Berk Altun, Sinan Korkmaz (82. Furkan Aslan), Gürkan Gülten (65. Erdem Tanrikulu), Eren Bilgicli (70. Nana Sarpong Kreft) - Trainer: Lukas Müller - Trainer: Ozan-Emre Emiroglu - Trainer: Muhammed Özdilek - Trainer: Ali Tektas
SV Wersten 04: Jakob Bongers, Roland Oppong Mensah, Fred Adomako, Dylan Wackes, Patrick Trautner, Norman Schlömer, Jan-Tiberius Vintila, Eray Abacioglu (62. Walid Aberkane), Jerome Wilbath, Daniel Keßler, Bastian Adoma (46. Dustin Hammes) - Trainer: Andreas Kober
Schiedsrichter: Hayri Öztürk - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Norman Schlömer (18.), 1:1 Sinan Korkmaz (20.), 2:1 Gürkan Gülten (22.), 3:1 Sinan Korkmaz (30.), 4:1 Eren Bilgicli (43.), 5:1 Sinan Korkmaz (67.), 6:1 Mohyeddine Ali (72. Foulelfmeter)
ASV Tiefenbroich – SC Unterbach 1:6
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Badr Rahmani, Noah Ziegler, Seymen Musa Kilic, Koray Cayir, Mohamed El Quardiji, Syle Bajrami, Maximilian Miljesevic, Okan Yasin Yavuz, Ardian Halili, Alexandros Kiprizlis - Trainer: Sera Kaya
SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami, Maurice Müller, Albion Ilazi (81. Benedikt Dreist), Uros Markovic, Lars Insel (11. Finn Twiste) (49. Timo Bischoff), Dennis Nuha, Sasa Jovanovic, Lewis Brempong, Michael Kijach (74. Kimi Thedens), Till Arne Consilius - Trainer: Axel Bellinghausen
Schiedsrichter: Erol Mert Bak - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Michael Kijach (30.), 0:2 Michael Kijach (38.), 0:3 Sasa Jovanovic (50.), 0:4 Lewis Brempong (52.), 0:5 Michael Kijach (58. Foulelfmeter), 1:5 Ardian Halili (66.), 1:6 Till Arne Consilius (77.)
Türkgücü Ratingen – KSC Tesla 07 3:3
Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner, Burak Yildiz, Elyesa Kemal Baysan (43. Mahmut Karaca), Flakrim Islami (81. Tamer Sürmeli), Osarumen Elliot Lawrence (70. Orgito Golemi), Eren Sunman, Abdul Baki Aydin (81. Arda Tokat), Emre Rüstü Tokat, Tim Potzler, Emilio Sanchez Conrad (89. Adem Aydin), Samed Yesil - Trainer: Engin Kum
KSC Tesla 07: Milos Ristic, Dusan Petrovic, Pavle Dragoljic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Aleksandar Lukic, Ognjen Petrovic, Filip Tanaskovic, Konstantinos Parassidis, Miljan Stojanovic, Nikola Aleksic - Trainer: Dalibor Dobras
Schiedsrichter: Bünyamin Reinhard (Ratingen) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Nikola Aleksic (26.), 1:1 Samed Yesil (29.), 1:2 Miljan Stojanovic (36.), 2:2 Tim Potzler (47.), 2:3 Nikola Aleksic (85.), 3:3 Arda Tokat (90.)
SP.-VG. Hilden 05/06 – FC Büderich II 2:4
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Giacomo Russo (78. Florian Müller), Hendrik Pitsch (83. Anil Kerim Yazir), Kai Stanzick, Taoufik Baouch, Niklas Strunz, Leif Horsch (75. Thomas Jarosch), Jan Hallmann (74. Onur Kocak), Timo Kunzl (66. Jason Beiler), Vincenzo Lorefice, Hicham Bajut - Trainer: Michael Sagorski
FC Büderich II: Rico Ix, Lucas Wienands, Linus Bögershausen, Matthias Bogie, Benedikt Niesen, Artur Paul, Julian Eichholz, Niklas Meinhard, Max Krause, Marc Bergmann, Kevin Holland - Trainer: Kay Schmidt
Schiedsrichter: Alexander Windges (Düsseldorf) - Zuschauer: 85
Tore: 1:0 Vincenzo Lorefice (1.), 2:0 Vincenzo Lorefice (31.), 2:1 Kevin Holland (38.), 2:2 Kevin Holland (47.), 2:3 Kevin Holland (75.), 2:4 Kai Breuer (84.)
________________
8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SC Unterbach - TSV Urdenbach
Sa., 04.10.25 16:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Türkgücü Ratingen
So., 05.10.25 12:45 Uhr FC Büderich II - AC Italia Hilden
So., 05.10.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - FC Bosporus Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 05.10.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - Rot-Weiß Lintorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - ASV Tiefenbroich
So., 05.10.25 15:30 Uhr VfL Benrath - TuS Gerresheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SP.-VG. Hilden 05/06
9. Spieltag
Do., 09.10.25 20:00 Uhr ASV Tiefenbroich - SV Wersten 04
So., 12.10.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - KSC Tesla 07
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 12.10.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - DSC 99 Düsseldorf II
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SC Düsseldorf-West
So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 12.10.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - FC Büderich II
So., 12.10.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Unterbach