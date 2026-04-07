Elf der Woche: Schroers überragt erneut – in Ulm lebt die Hoffnung

Schroers überragt in Aachen – Foto: Markus Verwimp

Mika Schroers dürfte der wohl auffälligste Spieler in der 31. FuPa-Elf-der-Woche der 3. Liga sein: Mit seinen drei Treffern am Sonntagabend verwandelt der nun fest verpflichtete Stürmer der Alemannia den Tivoli in ein Tollhaus. Außerdem beweist sich das Mittelfeld des FC Energie Cottbus an diesem Spieltag als höchsteffizient – gleich drei Spieler sind dabei. Außerdem punktet der akut abstiegsbedrohte SSV Ulm erneut. Bahnt sich da etwa ein Comeback an? Diese Spieler sind in der Elf der Woche!

Darf der SSV Ulm nochmal träumen?

Darf der SSV Ulm nochmal träumen? Die Frage dürfte sich nach der Punktteilung in Cottbus und dem Sieg gegen den SC Verl wohl jeder stellen. Die bitter3e Niederlage des SCV besiegelt auch die starke Torwartleistung von Christian Ortag, der an diesem Spieltag die weiße Weste anbehält. Der 31-Jährige ist zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit nominiert.

Niklas Kölle ins Glück

Ein weiterer Mann von den Spatzen heißt Niklas Kölle. Der 26-Jährige ist es, der den SSV mit seinem Treffer zum 1:0-Sieg schießt. Ebenfalls getroffen hat Niklas Wiemann. Der Abwehrmann vom Spitzenreiter VfL Osnabrück trifft beim Schlusslicht 1. FC Schweinfurt zum 1:0. Niko Bretschneider vom 1. FC Saarbrücken kann zwar kein Tor schießen, doch gewinnen die Saarländer 1:0 gegen den FC Ingolstadt. Damit halten die Saarbrücker den Abstand auf die Abstiegsplätze weiter groß.

Cottbuser Trio im Mittelfeld

Im Mittelfeld der 31. Elf der Woche finden sich gleich drei vom FC Energie Cottbus: Axel Borgmann, Tolcay Cirgerci und Moritz Hannemann. Alle drei können beim 3:0-Sieg über den TSV Havelse einen Treffer markieren. Darüber hinaus erhöht Cigerci seine Scorer um eine weitere Vorlage. Aus der Reihe fällt Paul Hennrich aus der U23 der TSG Hoffenheim. Dem zehnfachen Elf-der-Woche-Spieler gelingen beim furiosen 5:3-Sieg im Erzgebirge ein Tor sowie eine Vorlage.

Schroers, Schroers und nochmal Schroers

Gala-Auftritt von Mika Schroers im Tivoli! In einer knappen halben Stunde knipst der jetzt fest verpflichtete Stürmer von Alemannia Aachen gleich drei Mal und entscheidet so schon vor dem Pausentee die Partie gegen den SV Wehen Wiesbaden. Osnabrücks Stürmer, Robin Meißner, gelingen ein Tor und eine Vorlage. Komplettiert wird die Elf der Woche durch Abdenego Nankishi, der für die Zweitvertretung des VfB Stuttgart mit seinem Doppelpack den Sack zumacht.

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