Elf der Woche: Schanzer-Abwehrbollwerk dominiert

Der zehnte Spieltag der 3. Liga ist gespielt, und mit vier Nominierungen hat sich der FC Ingolstadt am vergangenen Wochenende in den Vordergrund gespielt. Neben Marcel Costly, Tolcay Cigerci und Erik Engelhardt, die bereits mehrfach nominiert wurden, stehen diesmal viele Spieler zum ersten Mal in der Elf der Besten. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Erik Engelhardt (Energie Cottbus), Lars Kehl (VfL Osnabrück), Robin Meißner (VfL Osnabrück)

Ingolstadts Zweiter glänzt zwischen den Pfosten

Eigentlich steht Markus Ponath im Kasten des FC Ingolstadt. Aufgrund eines Mittelhandbruchs fehlt Ponath den Schanzern jedoch vorerst. Seit zwei Spielen steht Kai Eisele zwischen den Pfosten – und überzeugt mit herausragenden Leistungen. Zwar ist der FCI nicht besonders gut in die Saison gestartet, doch seit Eiseles Einsätzen konnten vier Punkte geholt werden. Im vergangenen Spiel gegen die Spatzen aus Ulm gelang den Ingolstädtern ein 4:1-Sieg – auch dank des starken Rückhalts von Eisele.

Ingolstadt-Duo in der Abwehrkette

Die Dreierkette in der Defensive besteht aus zwei Ingolstädtern und einem erfahrenen Bundesliga-Spieler. Marcel Costly und Simon Lorenz machen es ihrem Schlussmann gleich. Es ist nicht unbedingt üblich, dass Defensivakteure spielentscheidende Aktionen im Offensivspiel haben – beim FC Ingolstadt war das gegen den SSV Ulm jedoch anders. Costly konnte beim 4:1-Erfolg zwei Treffer erzielen und einen weiteren vorbereiten, sein Nebenmann steuerte den Treffer zur 2:1-Führung bei. Neben den Schanzern steht Dan-Axel Zagadou. Der Mann, der eigentlich in der Bundesliga für den VfB Stuttgart spielt, sammelt nach seinem Kreuzbandriss erste Spielpraxis bei der U23. Seine Klasse beweist er im U23-Duell bei der TSG Hoffenheim schon nach 18 Minuten, als er nach einer Ecke zur 1:0-Führung einköpft.

Das Mittelfeld der Doppelpacks

Das Mittelfeld der Elf der Woche zeichnet sich nach dem 10. Spieltag vor allem durch eines aus: Doppelpacks. Drei der nominierten Spieler konnten jeweils zwei Treffer erzielen und wurden so zu den spielentscheidenden Akteuren ihrer Mannschaften. Cedric Harenbrock beschert seiner Hansa Rostock zweimal das Comeback gegen den Tabellenführer aus Duisburg und nimmt so einen Punkt aus dem Pott mit. Tolcay Cigerci, der bereits zum vierten Mal nominiert ist, gleicht gegen Alemannia Aachen zunächst zum 1:1 aus und trifft schließlich per Elfmeter zum 3:2-Endstand. Auch Julian Guttau trifft doppelt: Gegen Rot-Weiss Essen bringt er die Veilchen im Erzgebirge zweimal in Führung. Letztlich springt jedoch nur ein 2:2-Remis heraus. Nicht doppelt treffen, aber dennoch überzeugen konnte ein vierter Ingolstädter: Davide Sekulovic. In der 60. Spielminute eingewechselt, trifft er in der Nachspielzeit zum 4:1-Endstand.

Doppelte Osnabrücker im Sturm

Im Sturm reihen sich zwei Spieler des VfL Osnabrück ein: Robin Meißner und Lars Kehl. Beim 4:1-Sieg in Mannheim gelingt es Meißner, nach einem 0:1-Rückstand mit einem Doppelpack kurz nach dem Wiederanpfiff das Ruder herumzureißen. Kehl leitete beide Treffer ein. Am 8. Spieltag stand Erik Engelhardt von Energie Cottbus erstmals in der Elf der Woche – am 10. Spieltag hat er es erneut geschafft. Gegen die Aachener erzielte er den 2:2-Ausgleichstreffer, ehe sein Teamkollege Cigerci die drei Punkte dingfest machte.

