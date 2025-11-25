Elf der Woche: RWO dominiert – Bindemann schnürt den Hattrick

Rot-Weiß Oberhausen gewinnt das Topspiel im Grenzlandstadion gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach deutlich mit 6:0. Folgerichtig haben es mehrere Oberhausener unter die Besten des 16. Spieltags geschafft. Außerdem schnürt Deniz Bindemann den Hattrick für die Zweitvertretung der Düsseldorfer Fortuna und wird so zum entscheidenden Unterschiedsspieler. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Deniz Bindemann (U23 Fortuna Düsseldorf), Arne Wessels (U23 Borussia Dortmund), Josue Santo (Sportfreunde Siegen)

Fünfte weiße Weste – neunte Nominierung

Der Mann zwischen den Pfosten bei Rot-Weiß Oberhausen spielt bislang eine bärenstarke Saison. Der 6:0-Erfolg bei den Fohlen ist bereits die fünfte Partie ohne Gegentor für Kevin Kratzsch. Hinzu kommt, dass er nicht nur zum zweiten Mal in Folge nominiert ist, sondern insgesamt schon zum neunten Mal dabei ist. Damit kann ihm kein anderer Keeper in der Liga das Wasser reichen.

Lotte holt den ersten Sieg ohne Gegentor

In der Abwehrreihe finden sich gleich zwei Spieler der Sportfreunde Lotte: Denis Milic und Fabian Rüth. Beide haben nicht nur ihren Anteil am ersten Zu-Null-Erfolg der Sportfreunde, Rüth konnte sogar den entscheidenden 1:0-Siegtreffer vorbereiten. Nico Klaß von den Rot-Weißen aus Oberhausen komplettiert die Dreierkette.

RWO-Mittelfeld dominiert

Auch im Mittelfeld finden sich erneut Spieler der Kleeblätter. Allen voran Eric Babacar Gueye, der im Grenzlandstadion gleich dreifach trifft. Sein Mittelfeldkollege Cankoray Mutlu erzielt das zwischenzeitliche 3:0. Bereits eine Woche zuvor hatten der SC Paderborn II und die SSVg Velbert den Spieltag eröffnet. Bei der 2:3-Niederlage trifft Calvin Marion Mockschan zum 1:1-Ausgleich. Hamza Anhari aus der U23 von Fortuna Düsseldorf erzielt nicht nur den 2:1-Führungstreffer, sondern legt auch das 3:1 vor. Für den 21-Jährigen ist es die Premiere in der Elf der Woche.

Bindemann-Hattrick macht den Unterschied

Deniz Bindemann ist der mutmaßliche Unterschiedsspieler, den es gebraucht hat, damit die U23 von Fortuna Düsseldorf den Wuppertaler SV mit 4:2 besiegen kann. Die Fortuna schiebt sich damit am WSV vorbei und verschärft dessen Krise. Mit Arne Wessels steht der Sommer-Neuzugang der Zweitvertretung des BVB in der Sturmspitze. Gegen die Reserve des 1. FC Köln erzielt er ein Tor selbst und legt ein weiteres vor. Letztendlich gewinnt Schwarz-Gelb furios mit 5:3. Für den 20-Jährigen ist es die erste Nominierung. Die Sportfreunde Siegen verhindern den Comeback-Sieg von Fortuna Köln – Josue Santo trifft in der 79. Spielminute zum 2:2-Endstand.

