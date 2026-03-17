Elf der Woche: Rostocker Machtdemonstration – Aachen schockt Cottbus

Rostock überrollt den MSV – Foto: Imago Images

Der MSV Duisburg erlebt im Ostseestadion eine derartige Machtdemonstration: Gleich vier Spieler von Hansa Rostock haben es in die FuPa-Elf-der-Woche geschafft. Auch Alemannia Aachen bleibt vor heimischem Publikum eiskalt und zerlegt den favorisierten Energie Cottbus 4:1. Zum ersten Mal dabei ist SC Verls Schlussmann Philipp Schulze, der gegen den 1. FC Schweinfurt die weiße Weste anbehält. Das ist die Elf der Woche!

Schulze dabei – Verl springt auf die vier

Der SC Verl musste zuletzt ein Wechselbad der Gefühle durchlaufen, konnte aber am vergangenen Spieltag, durch den 4:0-Sieg gegen den 1. FC Schweinfurt und die Niederlage des MSV, wieder auf Rang vier springen. Im Kasten stand dabei Philipp Schulze, der sich seine erste Nominierung verdiente.

Ingolstadt minimiert Ulmer Hoffnungen

Der FC Ingolstadt dürfte die Hoffnungen auf einen Ulmer Klassenerhalt am vergangenen Spieltag minimiert haben. Mit dabei vom den Schanzern: Torschütze Jasper Maljojoki. Ebenfalls treffen konnte Marius Wegmann für Alemannia Aachen – er steht erstmals in der Elf der Woche. Auch ein Debütant ist Viktor Bergh. Für die Hanseaten aus Rostock legt er einen der fünf Treffer vor.

Taz mit dem Doppelpack

Nach langer Zeit mal wieder in der Elf der Woche: Berkan Taz vom SC Verl. Der begnadete Scorer, konnte in Schweinfurt zwei Treffer und eine Vorlage auf seine persönliche Statistik drauf packen. Dass das Mittelfeld jetzt nur noch aus Aachenern und Rostockern besteht, dürfte keine großen Fragezeichen aufwerfen. Von den Rostockern ist Torschütze Benno Dietze mit dabei. Die Alemannia stellt die Doppelbesetzung: Einfacher Torschütze Faton Ademi und Jonas Oehmichen, der darüber hinaus noch einen Treffer auflegen konnte.

Meißner spielentscheidend für den VfL

Der VfL Osnabrück gewann an diesem 29. Spieltag 4:1 gegen den SV Waldhof Mannheim. Dabei war besonders entscheidend die Leistung von Robin Meißner. Der 26-Jährige Stürmer legt einen Treffer vor und netzt zweimal selber ein. Komplettiert wird der Sturm durch zwei vm F.C. Hansa Rostock. Emil Holten macht es Meißner gleich und markiert drei Scorer – Adrien Lebeau trifft einmal.

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