Elf der Woche: „Rheinderby Light“ geht nach Köln – Fortuna zieht davon

Im „Rheinderby Light“ setzt sich der 1. FC Köln II gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach mit 2:0 durch. Außerdem nimmt sich die Konkurrenz an der Tabellenspitze gegenseitig die Punkte weg, sodass Fortuna Köln nach einem packenden Sieg beim 1. FC Bocholt wegziehen kann. Das ist die Elf der Woche!

Vierte weiße Weste für Jackmuth

Seit Kevin Jackmuth zwischen die Pfosten bei der SSVg Velbert gestellt worden ist läuft es: Im Kalenderjahr 2026 ist es bereits der vierte Sieg – wieder haben sie kein Gegentor zugelassen. Jetzt fehlt nur noch ein Zähler für den Relegationsplatz.

Doppelter Krumme für den VfL

Der Wuppertaler SV rutscht tiefer in die Krise und das auch wegen Kevin Krumme. Der Mann vom VfL Bochum II trifft doppelt beim 3:1-Sieg. Moritz Montag kann gegen den SV Rödinghausen seinen ersten Treffer der laufenden Saison markieren. Die U23 von Fortuna Düsseldorf gewinnt 3:1. Yannick Mausehund belohnt sich durch seine starke Leistung gegen die Fohlen mit seiner ersten Nominierung in der Elf der Woche.

Golubytskij lässt die SSVg in Bonn jubeln

Artur Golubytskij darf sich nicht nur über seinen ersten Treffer für die SSVg Velbert freuen, sondern auch über seine erste Nominierung in der FuPa-Elf-der-Woche. Anders sein Teamkollege Calvin Mockschan – im 20. Spiel in der laufenden Spielzeit ist es bereits sein 8. Mal unter den Besten. Nico Thier macht die Bocholter Führung am Hünting zu Nichte und gleicht das Spiel – zu einem unglaublich wichtigen Zeitpunkt – kurz dem Pausentee ab. Am Ende fährt Spitzenreiter Fortuna Köln mit drei Punkten in der Tasche wieder nach Hause. Der vierte im Bunde heißt Aleksandar Kandic. Zwischenzeitlich bringt der 22-Jährige den FC Gütersloh in Führung, dem BVB gelingt allerdings noch der Ausgleich.

Budimbu-Doppelpack bringt keine Punkte

Dem Spitzenreiter überhaupt das Leben schwer zur machen und das mit einem Doppelpack, war vom 1. FC Bocholt nicht unbedingt zu erwarten. Zwei Mal bringt Arnold Budimbu die Schwatten in Führung – letztlich bleibt aber nichts zählbares am Hünting. Anders Louis Köster, der im Kellerduell gegen den SC Wiedenbrück einen Treffer erzielt und dem VfL Bochum II ein Polster von vier Punkten auf den Relegationsplatz aufbaut. Bernie Lennemann entscheidet in der 48. Spielminute das Derby für den 1. FC Köln mit dem 2:0-Siegtreffer.

