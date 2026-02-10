Elf der Woche: Ratingen 04/19 bleibt souverän Spitzenreiter

Ratingen 04/19 setzt sich souverän in St. Tönis durch – Foto: Jens Terhardt

Ein 4:1-Sieg über den SC St. Tönis beweist die Stärke, die Ratingen 04/19 in der laufenden Oberliga-Saison hat. Folgerichtig sind gleich drei Ratinger nominiert. Ebenso viele Akteure des KFC Uerdingen konnten sich durch eine gute Leistung gegen den SV Sonsbeck beweisen. Das ist die Elf der Woche!

Es ist nicht die erste Nominierung für Gomoluch

Marvin Gomoluch konnte sich durch seine herausragende Leistung gegen St. Tönis bereits zum sechsten Mal für die Elf der Woche qualifizieren. Einzig der Gegentreffer zum 0:1 in der siebten Spielminute bleibt ein kleiner Schönheitsfehler für den 26-Jährigen.

Biemenhorst überrascht in Büderich

Der SV Biemenhorst macht die Überraschung gegen den FC Büderich perfekt. Chong Lu beackert den Gegner nicht nur in der Defensive, gefährlich wurde er dem FCB auch beim 1:0-Führungstreffer. Mit Ole Päffgen steht der erste Mann vom KFC Uerdingen in der Verteidigung. Päffgen markierte die 1:0-Führung. Vom Punkt getroffen hat Nils van den Woldenberg für die DJK Adler Union Frintrop. Letztlich reichen den Adlern drei Tore gegen den 1. FC Kleve, der nochmal auf 3:2 rankommen konnte.

Klemen Majetic wird zu Meerbuschs Matchwinner

Mattia Klemen Majetic bleibt am Freitagabend der einzige Torschütze in Holzheim. In der 56. Spielminute erzielt er den 1:0-Siegtreffer für den TSV Meerbusch. Auch im Mittelfeld finden sich Ratinger wieder: Guiliano Zimmerling und Umut Yildiz. Zimmerling konnte beim 4:1-Sieg einen Treffer erzielen sowie einen vorbereiten. Der vierte im Bunde ist Mohamed Benslaiman Benktib. Der Uerdinger trifft kurz vor dem Pausentee zum zwischenzeitlichen 2:0.

Kein Schonnebeck-Sieg trotz Bosnjak-Doppelpack

Das nächste Unentschieden für die SpVg Schonnebeck! Gegen den FC Monheim liegen die Essener zunächst 0:2 zurück – ein Doppelpack binnen einer Minute von Nils Bosnjak bringt der Spielvereinigung wenigstens noch einen Zähler. Auch für die Sportfreunde Baumberg springt bei ETB Schwarz-Weiß Essen nur ein Punkt heraus, dennoch konnte sich Simone Lo Castro zum zweiten Mal für die Elf der Woche qualifizieren. Etienne-Noel Reck dürfte mit einem Tor und einer Vorlage für den KFC Uerdingen der wichtigste Mann des Abends gewesen sein. Reck war schon ganze neun Mal unter den Besten.

