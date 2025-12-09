Elf der Woche: Puhe trifft bei SVB-Sieg, Hilden beendet Monheims Lauf

Der SV Biemenhorst meldet sich mit einem Sieg zurück in der Oberliga Niederrhein und ist nicht mehr weit vom rettenden Ufer entfernt. Der VfB Hilden nimmt nach einem kleinen Rückschlag den guten Lauf wieder auf – drei Hildener stehen unter den Besten der Woche. Außerdem zerschießt der VfL Jüchen-Garzweiler den FC Büderich: Vincent Zajaczkowski und Sebastian Wilms sind nominiert. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Ali Hassan Hammoud (Ratingen 04/19), Pacal Weber (VfB Hilden), Etienne-Noel Reck (KFC Uerdingen)

Zweite weiße Weste für Lenze

Für Yannic Lenze bedeutet die zweite weiße Weste der Saison die erste Nominierung in der Elf der Woche. Beim 4:0-Erfolg des VfB Hilden über den 1. FC Monheim hat sowohl offensiv als auch – Lenze sei Dank – defensiv alles funktioniert.

Sangl scored wie er will

VfB Hildens Nick Sangl ist in der laufenden Saison in absoluter Topform. Gegen Monheim legt der 25-Jährige seinen sechsten Treffer auf – getroffen hat er bereits viermal. Jonas Beckmann war Teil einer starken Dingdener Abwehr, die gegen eine gefährliche Holzheimer Offensive keinen Treffer zugelassen hat. Jüchens Vincent Zajaczkowski trifft und legt ein Tor beim 5:1-Sieg über den Niederrheinpokal-Halbfinalisten FC Büderich auf.

Puhe leitete Biemenhorst Überraschung ein

Luca Puhe trifft nach 0:1-Rückstand gegen die Sportfreunde aus Baumberg vom Punkt und leitet den 3:1-Erfolg ein. Der SVB kommt in Fahrt und rückt näher an den Klassenerhalt. Tim Kaminski und sein ETB Schwarz-Weiß Essen kommen gegen den 1. FC Kleve nicht über einen Punkt hinaus. Der 26-Jährige ist zum zweiten Mal in Folge nominiert. Mit b ist ein weiterer Spieler vom VfL Jüchen-Garzweiler dabei. Wilms legt – wie sein Teamkollege aus der Defensivreihe – einen Treffer vor und erzielt selbst einen. Der vierte im Bunde, Rinor Rexha, macht es den Jüchenern gleich und markiert zwei Scorerpunkte beim 4:2-Sieg seiner Ratinger.

Reck trifft endlich wieder

Etienne-Noel Reck hat endlich wieder für den KFC Uerdingen getroffen. Nach vielen Spielen ohne Treffer kann er gegen den TSV Meerbusch den ersten Treffer auflegen und erzielt selbst den entscheidenden 2:1-Siegtreffer. Pascal Weber trifft in der 50. Spielminute zum 2:0 für den VfB Hilden. Damit ist er bereits zum dritten Mal nominiert. Der elfte Mann ist Ali Hassen Hammoud. Der Ratinger markiert zwei Treffer gegen das abstiegsbedrohte Adler Union Frintrop.

