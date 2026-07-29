Elf der Woche: Premieren-Tor von Schmied, Kleuker-Gala & Bajic sticht

Niklas Schmied und Constantin Kleuker stachen in ihren Landesligen heraus. – Foto: Vereine

Feuchts Schmied und Aubstadts Kleuker glänzen in der Elf der Woche: Hier sind die Top-Auswahlen der Landes- und Bezirksligen für die Kalenderwoche 31 im Überblick!

Weitere Informationen zur Elf der Woche stehen unten im Artikel.

1. Spieltag

Top-Team der Woche: TV 1848 Erlangen, SV Lauterhofen (4)

Spieler der Woche: Nikola Bajic (ASV Vach)



Knapp gescheitert: Josef Bäuml (Torwart), Ken Kishimoto (Abwehr), Bastian Meyer (Mittelfeld), Tobias Scherer (Angriff)

Bezirksliga Mittelfranken Süd: Herrieden schlägt Marienstein mit 3:0 – Hofmann wird Spieler des Spieltags

Top-Team der Woche: Herrieden (4)

Spieler der Woche: Jannik Hofmann (Herrieden)

Knapp gescheitert: Nico Brinschwitz (Torwart), Fabian Schock (Abwehr), Niklas Reutelhuber (Mittelfeld), Florian Gebhart (Angriff)



Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Mittelfranken Süd.

Bezirksliga Oberfranken Ost: Vorwärts Röslau weiter makellos – Höcht-Treffer reicht Mitterteich

Top-Team der Woche: FC Vorwärts Röslau (4)

Spieler der Woche: Pascal Höcht (SV Mitterteich)



Knapp gescheitert: Luca Kurth (Torwart), Sebastian Knoblauch (Abwehr), Jan Kümmerl (Mittelfeld), Pape Ndiaye (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Oberfranken Ost.

Bezirksliga Oberfranken West: Abstimmung des 2. Spieltags läuft noch

Top-Team der Woche: Abstimmung des 2. Spieltags läuft noch

Spieler der Woche: Abstimmung des 2. Spieltags läuft noch

Knapp gescheitert: Abstimmung des 2. Spieltags läuft noch

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Oberfranken West.

Bezirksliga Unterfranken Ost: Münnerstadt dreht 0:1 gegen Schleerith – Schäder mit drittem Saisontor

Top-Team der Woche: TSV Münnerstadt (4)

Spieler der Woche: Lorenz Schäder (1. FC Sand)

Knapp gescheitert: Jonas Warthemann (Torwart), Nico Markert (Abwehr), Janik Markert (Mittelfeld), Kevin Kremer (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Unterfranken Ost.

Bezirksliga Unterfranken West: Abstimmung des 2. Spieltags läuft noch

Top-Team der Woche: Abstimmung des 2. Spieltags läuft noch

Spieler der Woche: Abstimmung des 2. Spieltags läuft noch

Knapp gescheitert: Abstimmung des 2. Spieltags läuft noch

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Unterfranken West.

In deiner Liga fehlt die Elf der Woche bzw. du möchtest dabei helfen, dauerhaft eine Elf der Woche in deiner Liga zu garantieren? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff "Ligaleiter" an fupaner@fupa.net. Als Ligaleiter kannst du auch die Aufstellungen der Gegner pflegen. Es müssen 70 Prozent aller Mannschaften einer Liga ihre Aufstellungen erfasst haben, damit eine Elf der Woche entstehen kann.

Die wesentlichen Faktoren zur Elf der Woche findet ihr hier: Kriterien & Faktoren für "Elf der Woche"

Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte

8. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)

>> Alles zur Elf der Woche