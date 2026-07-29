 2026-07-28T09:36:08.541Z

Elf der Woche

Elf der Woche: Premieren-Tor von Schmied, Kleuker-Gala & Bajic sticht

Elf der Woche KW 31: Feuchts Schmied und Aubstadts Kleuker brillieren in den Landesligen +++ Mögeldorf, Aubstadt II und Herrieden stellen die stärksten Fraktionen

von btfm · Heute, 19:13 Uhr · 0 Leser
Niklas Schmied und Constantin Kleuker stachen in ihren Landesligen heraus.
Niklas Schmied und Constantin Kleuker stachen in ihren Landesligen heraus. – Foto: Vereine

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Feuchts Schmied und Aubstadts Kleuker glänzen in der Elf der Woche: Hier sind die Top-Auswahlen der Landes- und Bezirksligen für die Kalenderwoche 31 im Überblick!

Weitere Informationen zur Elf der Woche stehen unten im Artikel.

Landesliga Nordost: Schmied trifft erstmals für Feucht – Nächste Mögeldorf-Gala

  • 2. Spieltag
  • Top-Team der Woche: SpVgg Mögeldorf (3)
  • Spieler der Woche: Niklas Schmied (SC Feucht)
  • Knapp gescheitert: Moritz Weis (Torwart), Maximilian Dobra (Abwehr), Lukas Frauenknecht (Mittelfeld), Jonas Hammel (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Landesliga Nordost.

Landesliga Nordwest: Aubstadt schlägt Bad Kissingen 4:1 – Constantin Kleuker sticht heraus

  • 2. Spieltag
  • Top-Team der Woche: TSV Aubstadt II (4)
  • Spieler der Woche: Constantin Kleuker (TSV Aubstadt II)
  • Knapp gescheitert: Linus Eiselein (Torwart), Mike Kirchner (Abwehr), Anton Schmidt (Mittelfeld), Florian Seiler (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Landesliga Nordwest.

Bezirksliga Mittelfranken Nord: Bajic sticht bei Vach heraus – erfolgreicher Auftakt für Lauterhofen

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Mittelfranken Nord.

  • 1. Spieltag
  • Top-Team der Woche: TV 1848 Erlangen, SV Lauterhofen (4)
  • Spieler der Woche: Nikola Bajic (ASV Vach)
  • Knapp gescheitert: Josef Bäuml (Torwart), Ken Kishimoto (Abwehr), Bastian Meyer (Mittelfeld), Tobias Scherer (Angriff)

Bezirksliga Mittelfranken Süd: Herrieden schlägt Marienstein mit 3:0 – Hofmann wird Spieler des Spieltags

  • Top-Team der Woche: Herrieden (4)
  • Spieler der Woche: Jannik Hofmann (Herrieden)
  • Knapp gescheitert: Nico Brinschwitz (Torwart), Fabian Schock (Abwehr), Niklas Reutelhuber (Mittelfeld), Florian Gebhart (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Mittelfranken Süd.

Bezirksliga Oberfranken Ost: Vorwärts Röslau weiter makellos – Höcht-Treffer reicht Mitterteich

  • Top-Team der Woche: FC Vorwärts Röslau (4)
  • Spieler der Woche: Pascal Höcht (SV Mitterteich)
  • Knapp gescheitert: Luca Kurth (Torwart), Sebastian Knoblauch (Abwehr), Jan Kümmerl (Mittelfeld), Pape Ndiaye (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Oberfranken Ost.

Bezirksliga Oberfranken West: Abstimmung des 2. Spieltags läuft noch

  • Top-Team der Woche: Abstimmung des 2. Spieltags läuft noch
  • Spieler der Woche: Abstimmung des 2. Spieltags läuft noch
  • Knapp gescheitert: Abstimmung des 2. Spieltags läuft noch

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Oberfranken West.

Bezirksliga Unterfranken Ost: Münnerstadt dreht 0:1 gegen Schleerith – Schäder mit drittem Saisontor

  • Top-Team der Woche: TSV Münnerstadt (4)
  • Spieler der Woche: Lorenz Schäder (1. FC Sand)
  • Knapp gescheitert: Jonas Warthemann (Torwart), Nico Markert (Abwehr), Janik Markert (Mittelfeld), Kevin Kremer (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Unterfranken Ost.

Bezirksliga Unterfranken West: Abstimmung des 2. Spieltags läuft noch

  • Top-Team der Woche: Abstimmung des 2. Spieltags läuft noch
  • Spieler der Woche: Abstimmung des 2. Spieltags läuft noch
  • Knapp gescheitert: Abstimmung des 2. Spieltags läuft noch

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Unterfranken West.

In deiner Liga fehlt die Elf der Woche bzw. du möchtest dabei helfen, dauerhaft eine Elf der Woche in deiner Liga zu garantieren? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff "Ligaleiter" an fupaner@fupa.net. Als Ligaleiter kannst du auch die Aufstellungen der Gegner pflegen. Es müssen 70 Prozent aller Mannschaften einer Liga ihre Aufstellungen erfasst haben, damit eine Elf der Woche entstehen kann.

  • Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte

8. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)

>> Alles zur Elf der Woche