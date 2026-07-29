Elf der Woche: Premieren-Tor von Schmied, Kleuker-Gala & Bajic sticht

Feuchts Schmied und Aubstadts Kleuker glänzen in der Elf der Woche: Hier sind die Top-Auswahlen der Landes- und Bezirksligen für die Kalenderwoche 31 im Überblick!
Weitere Informationen zur Elf der Woche stehen unten im Artikel.
Hier geht's zur Elf der Woche der Landesliga Nordwest.
Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Mittelfranken Nord.
Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Mittelfranken Süd.
Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Oberfranken Ost.
Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Oberfranken West.
Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Unterfranken Ost.
Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Unterfranken West.
In deiner Liga fehlt die Elf der Woche bzw. du möchtest dabei helfen, dauerhaft eine Elf der Woche in deiner Liga zu garantieren? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff "Ligaleiter" an fupaner@fupa.net. Als Ligaleiter kannst du auch die Aufstellungen der Gegner pflegen. Es müssen 70 Prozent aller Mannschaften einer Liga ihre Aufstellungen erfasst haben, damit eine Elf der Woche entstehen kann.
1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User
2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)
3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)
4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers
5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers
6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.
7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle
Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte
8. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)