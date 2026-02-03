Elf der Woche: Ogbeida schießt St. Tönis auf Platz zwei

Ogbeida schießt St. Tönis auf Platz zwei – Foto: Jens Terhardt

St.-Tönis-Verteidiger Eghosa Ogebeida schießt seine Mannschaft mit einem Doppelpack auf Tabellenplatz zwei und wird zum Spieler der Woche. Außerdem ärgern der VfB Hilden und Etienne Feese Ratingen 04/19. Florian Berisha trifft vom Punkt für den TSV-Sieg. Das ist die Elf der Woche!

Fausweh erstmals nominiert

Zwar verliert der SV Sonsbeck nur denkbar knapp gegen den FC Büderich, trotzdem konnte sich Jan Fausweh im Kasten der Sonsbecker beweisen und steht erstmals in der Elf der Woche.

Ogbeida wird zum gefeierten Helden

Eghosa Ogbeida schnürt in der ersten Hälfte den Doppelpack und bringt so den 3:1-Sieg für den SC St. Tönis auf den Weg. Damit erzielt er seine ersten beiden Saisontreffer und wird zum gefeierten Helden. Steffen Herzog hat sich beim DJK Adler Union Frintrop erneut als sichere Bank in der Defensive erwiesen und trägt seinen Teil zum 1:1 im Derby bei der SpVg Schonnebeck bei. Seine zweite Nominierung in Folge. Pierre Nowitzki hat seine erste Partie für den FC Büderich bestritten. Er ist vom GSV Moers gekommen und konnte sich beim Sieg über den SV Sonsbeck empfehlen.

Matties Volmering entscheidet für Dingden

Matties Volmering war am vergangenen Wochenende der entscheidende Spieler für BW Dingden. Beim 1:0-Sieg über den FC Monheim erzielt er den einzigen Treffer und so auch seinen ersten in der laufenden Saison. VfL Jüchen-Garzweiler gewinnt vor heimischem Publikum gegen ETB SW Essen. Tim Hintzen erzielt den zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer. Die Holzheimer SG und Sakaki Ota gewinnen mit 1:0 beim 1. FC Kleve. Otas zweite Nominierung der Saison. Der vierte im Bunde ist Fabian zur Linden. Der Routinier vom VfB Hilden hat beim 2:1-Sieg über Ratingen 04/19 für Stabilität im Mittelfeld gesorgt – sein erstes Mal in der Elf der Woche.

Berisha trifft für Meerbusch

Florian Berisha ist beim 1:0-Sieg des TSV Meerbusch der einzige Torschütze des Spiels. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verwandelte er einen Foulelfmeter. Marcello Romano bringt ETB Essen zwar in Führung, die Gastgeber aus Jüchen drehen dann auf und gewinnen 3:1. Dennoch darf sich Romano über seine erste Nominierung freuen. Der VfB Hilden feiert einen Überraschungssieg gegen Ratingen 04/19. Etienne Feese bringt den VfB 1:0 in Führung.

