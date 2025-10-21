Elf der Woche: Nur vier Vereine vertreten

Am vergangene Wochenende ist die SSVg Velbert erneut unter die Räder gekommen: dieses mal im Stadion Rote Erde, bei der Zweitvertretung des BVB. Außerdem holen der SC Wiedenbrück und der SV Rödinghausen wichtige Dreier im Abstiegskampf. Folgerichtig haben sich gleich sechs Spieler der Teams eine Nominierung verdient. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Davud Tuma (SC Wiedenbrück), Sebastian Mai (SC Wiedenbrück), Julius Langfeld (FC Gütersloh)

Dritte weiße Weste im dritten Spiel

Mit Jarno Peters scheint es beim FC Gütersloh zu laufen: Erst sein dritter Regionalliga-Einsatz und schon wieder hat sich der FC kein Gegentor gefangen. Zwar waren alle Partien nicht gegen Top-Mannschaften der Liga, dennoch steht der FCG auf dem dritten Platz mit nur einem Punkt Abstand zum Tabellenführer aus Gelsenkirchen. Der 2:0-Erfolg bei der Paderborner Reserve bringt Peters die zweite Nominierung für die Elf der Woche.

Reichlich Scorer in der Abwehr

Die Abwehr am 12. Spieltag zeichnet sich vor allem durch eines aus: Scorer. Die Dreierkette sammelt am vergangenen Wochenende zusammen vier Scorer – ein Top-Wert. Die BVB-Akteure Ben Hüning und Almugera Kabar können beim 5:0-Kantersieg gegen die Schießbude der Liga aus Velbert drei Scorer beitragen. Rödinghausens Abwehrmann Maximilian Hippe erzielt in der 61. Spielminute den Ausgleich und leitet so den 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Bocholt ein.

Chato wird zum Matchwinner für Rödinghausen

Paterson Chato trifft zweimal für den SV Rödinghausen und ist so maßgeblich entscheidend für den 3:1-Sieg über den 1. FC Bocholt. Kurz nach dem Ausgleichstreffer von Hippe bringt Chato den SVR in Führung, ehe er kurz vor Schluss die Nerven vom Punkt behält und den Deckel draufmacht. Nick Cherny kann sowohl seinen ersten Saisontreffer als auch seine erste Nominierung für die Elf der Besten feiern: Er trifft gegen Velbert zum zwischenzeitlichen 4:0. Daneben reihen sich zwei vom SC Wiedenbrück ein: Benjamin Friesen und Aday Ercan. Ercan macht gegen die U23 der Fortuna aus Düsseldorf sein erstes Saisonspiel und kann gleich mit einem Assist überzeugen. Auch Friesen kann zum 5:2-Sieg eine Vorlage beisteuern und erhöht seine Scorer so auf vier.

Langfeld entscheidet für Gütersloh

Julius Langfeld geht als spielentscheidender Mann vom Platz: Mit seinen beiden späten Treffern beim 2:0-Erfolg über die U23 des SC Paderborn beschert er dem FC Gütersloh den nächsten Sieg und den dritten Tabellenplatz. Den Angriff komplettieren zwei weitere Männer vom SC Wiedenbrück: Davud Tuma und Sebastian Mai. Mai erzielt noch vor dem Halbzeitpfiff den 1:2-Anschlusstreffer, später kann Tuma mit Tor Nummer drei und vier den Sportclub in Führung bringen. Für Mai ist es bereits die zweite Nominierung.

