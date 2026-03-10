Elf der Woche: Noß bringt dem MSV Hoffnung – RWE wieder oben dran

Conor Noß schießt Duisburg nach oben – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Conor Noß und Marek Janssen stehen sich mit dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen im Normalfall als erbitterte Rivalen gegenüber: An diesem 28. Spieltag bringen sie beide ihre Mannschaften dem Aufstieg näher – winkt mal das Pottderby in der 2. Bundesliga? Außerdem sorgt Felix Lohkemper im Alleingang für den Mannheimer Sieg. Das ist die Elf der Woche!

Hansa Rostock bleibt ohne Gegentreffer

Im Spitzenspiel beim FC Energie Cottbus bleibt Hansa Rostock ohne Gegentreffer – allerdings bleibt die gesamte Partie torlos. Im Kasten der Hanseaten stand Benjamin Uphoff, der ich bereits über seine siebte Nominierung freuen darf.

Brumme legt vor

Lucas Brumme hat sich bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim auf ein Neues als guter Vorbereiter über die Flügel bewiesen. Beim 4:2-Auswärtssieg von Rot-Weiss Essen gelangen ihm zwei Vorlagen. Der 19-Jährige Lasse Faßmann steht in seiner dritten Drittligapartie zum ersten Mal in der Elf der Woche. 1860 München gewinnt 1:0 bei Viktoria Köln. Außerdem dabei: Pierre Nadjombe. Bei Erzgebirge Aue gewinnt Alemannia Aachen 3:1 – Nadjombe macht den Deckel drauf.

Ein Mittelfeld mit mächtig Bundesligaerfahrung

Allen voran darf ein Mann in diesem Mittelfeld natürlich nicht fehlen: Lars Gindorf. Das ist aber auch kein Zufall! Gegen die Veilchen schnürt der Mann von Alemannia Aachen wieder Mal den Doppelpack und erhöht seine Scorer auf 26. Prestigereich wird es, wenn die geballte Bundesligaerfahrung im weiteren Mittelfeld betrachtet wird. Alleine Johannes Geis und Kevin Volland haben über 300 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse absolviert. Beide können am vergangen Wochenende einen Treffer markieren. Conor Noß hat im Vergleich zwar „nur“ drei Einsätze in der Bundesliga, umso wichtiger ist er für den MSV Duisburg. Mit seinem Doppelpack gegen den 1. FC Saarbrücken dreht er die Partie.

Janssen und Lohkemper brillieren

Felix Lohkemper entscheidet im Alleingang die Partie gegen den TSV Havelse. Letztlich gewinnt Waldhof Mannheim 3:1 – alle Tore gehen aufs Konto des 31-Jährigen. Marek Janssen bringt nach Rückstand wieder Hoffnung nach Essen: Mit seinem Doppelpack dreht er die Partie zwischenzeitlich. Bei Michael Dellinger scheint der Knoten geplatzt zu sein. In zuvor 15 Einsätzen für den 1. FC Schweinfurt konnte er keinen Scorer beisteuern. Gegen die Spatzen aus Ulm gelingt dem 32-Jährigen eine Vorlage und Treffer.

