Elf der Woche: Niko Bosnjak und Luca Puhe werden zum Matchwinner

Luca Puhe dreht auf – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Was für ein Spieltag für Luca Puhe und Niko Bosnjak! Puhe schnürt den Hattrick – der SV Biemenhorst kann so endlich wieder die Rote Laterne abgeben. Bosnjak schockt den SC St. Tönis und dreht die Partei in Richtung eines Schonnebeck-Siegs. Das ist die FuPa-Elf-der-Woche!

Holzum rückt wieder rein und liefert

Jonas Holzum ist wieder in die Startelf des KFC Uerdingen reingerückt und könnte bei ETB Schwarz-Weiß Essen direkt abliefern: Der KFC-Schlussmann musste beim 2:0-Sieg kein Mal hinter sich greifen.

Büderich und Homberg trennen sich torlos

Für die Offensive ein dürftiges Ergebnis – umso schöner ist es für Defensiv-Akteure, wenn eine Partie torlos bleibt. So zwischen dem VfB Homberg und dem FC Büderich: Henrik Scheibe (VfB) und Jamil Al Hussein (FCB) wurden in dieser Woche nominiert. Für den Ausgleich selbst Sorgen konnte Luca Kiefer – sein 1. FC Monheim trennt sich 1:1 mit den Sportfreunden Baumberg.

Puhe beweist warum Top-Clubs an ihm dran sind

Luca Puhe hat einmal mehr bewiesen, warum er von vielen Top-Clubs gejagt wird: Beim 3:3-Unentschieden gegen die Holzheimer SG erzielt er alle drei Tore für den SV Biemenhorst, der jetzt nicht mehr an letzter Stelle in der Tabelle steht. Marco De Stefanos SV Sonsbeck sammelt überlebenswichtige drei punkte gegen die DJK Adler Frintrop. Einen Treffer erzielen kann Mohamed Benslaiman Benktib für den KFC Uerdingen. Außerdem schicken Luka Grlic und Blau-Weiß Dingden den 1. FC Kleve mit einem 3:2-Sieg auf den letzten Tabellenplatz.

Niko Bosnjak dreht die Partie

Niklas Binn bringt dem SV Sonsbeck zuerst die frühe Führung, ehe er mit dem 3:1 vor dem Halbzeitpfiff den Deckel drauf macht – in Durchgang zwei kam nicht mehr viel. Auch Mohamed Cisse trifft doppelt: der VfB 03 Hilden gewinnt 4:1 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler und zeiht mit Spitzenreiter Ratingen 04/19 gleich. Niko Bosnjak wird an diesem Spieltag zum Schreck des SC St. Tönis. Die Krefelder führen, bis Bosnjak selbstständig die Partie dreht und einen 3:2-Erfolg für die SpVg Schonnebeck einfährt.

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