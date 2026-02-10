Elf der Woche: Niederwenigerns Abwehr-Bollwerk dominiert

Dominantes Abwehr-Bollwerk der SF Niederwenigern – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Die Sportfreunde Niederwenigern haben gegen Viktoria Goch eine Schippe draufgelegt und gewinnen mit 5:1 - die defensive Dreierkette kommt komplett aus Niederwenigern. Außerdem haben gleich zwei Spieler am 19. Spieltag einen Hattrick erzielt. Das ist die Elf der Woche!

Hartelt bleibt im Derby ohne Gegentor

Im Essener Derby setzt sich die Essen-Schönnebeck mit 2:0 beim FC Kray durch. Schönnebecks Schlussmann Marvin Hartelt qualifiziert sich nach Spieltag eins und fünf auf ein Neues für die Besten der Woche.

Niederwenigerns Bollwerk in der Dreierkette

Das sieht man selten: Alle drei Positionen in der Verteidigung werden nach dem 19. Spieltag von einer Mannschaft besetzt. Nominiert sind von den Sportfreunden Niederwenigern Paul Schütte, Marvin Schurig und Frederik Lach. Beim 5:1 über Viktoria Goch treffen Schurig und Lach.

Rieger ärgert den Spitzenreiter

Der 1. FC Lintfort kann dem Spitzenreiter in der Nachspielzeit noch einen Punkt abluchsen. Den Anfang der Partie machte Andre Rieger aus elf Metern, den 2:2 Ausgleichstreffer legte Rieger auch noch vor und ist so maßgeblich am Punktgewinn gegen den VfB beteiligt. Ahmed-Malik Uzun kann beim Torfestival des Mülheimer FC zwei Tore vorbereiten. Letztlich müssen die Mülheimer mit einem 4:4 zufriedengeben. Keine Tore erzielen konnten Oliver Dryka vom PSV Wesel und Ole Egging vom SV Budberg. Dennoch haben beide einen großen Anteil an den Siegen ihrer Mannschaft gehabt.

Doppelter Hattrick

Ebenfalls besonders sind zwei Hattricks an einem Spieltag. Clavin Küper und Moritz Paul haben es möglich gemacht. Neben Küpers drei Toren gegen den deutlich favorisierten SV Scherpenberg, konnte er noch ein viertes Tor vorlegen – VfB Speldorf gewinnt doch ein wenig überraschend 4:2. Für Paul ist es bereits das vierte Spiel in dem er drei oder mehr Tore erzielen kann, in der laufenden Spielzeit steht er schon bei 23 Toren für den SV Budberg. Teamkollege Oliver Nowak beteiligt sich in der Partie gegen Hamborn 07 mit einem Tor und einer Vorlage.

________________

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: