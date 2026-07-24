 2026-07-23T06:38:08.609Z

Elf der Woche

Elf der Woche: Mögeldorf, Karlburg und Mitterteich dominieren Auftakt

Lukas Heinrich führt starke Mögeldorfer in der LL Nordost an +++ Doppelpacker Popp (FT Schweinfurt) und Vier-Scorer Schulz (Rottendorf) ragen heraus +++ Saas Bayreuth, Haßfurt & Großbardorf II stellen je vier Nominierte

von btfm · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser
Die Spieler der Woche der Landesliga Nordost und Nordwest: Lukas Heinrich (l.) und Dominik Popp (r.).
Die Spieler der Woche der Landesliga Nordost und Nordwest: Lukas Heinrich (l.) und Dominik Popp (r.). – Foto: Verein

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Landesliga Nordost
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BZL Oberfranken Ost
BZL Ufr. West
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Der Startschuss ist gefallen: Von der Landesliga bis zur Bezirksliga stehen die ersten Nominierten fest. Auch wenn noch nicht in allen Ligen gespielt wurde: Das sind die überragenden Akteure des 1. Spieltags.

Landesliga Nordost: Mögeldorf dominiert zum Start – Heinrich überragt

  • Top-Team der Woche: SpVgg Mögeldorf (4 Nominierungen)
  • Spieler der Woche: Lukas Heinrich (SpVgg Mögeldorf)
  • Knapp gescheitert: Valentin Freymann (Torwart), Steffen Götz (Abwehr), Moritz Gindel (Mittelfeld), Robin Renner (Angriff)

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Landesliga Nordwest: Karlburg gewinnt Torfestival – Popp trifft bei 5:1 doppelt

  • Top-Teams der Woche: FT Schweinfurt, TSV Karlburg (4 Nominierungen)
  • Spieler der Woche: Dominik Popp (FT Schweinfurt)
  • Knapp gescheitert: Linus Eiselein (Torwart), Patrick Werner (Abwehr), Nico Siegmund (Mittelfeld), Andreas Kundmüller (Angriff)

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Bezirksliga Mittelfranken Nord: Spieltag noch nicht abgeschlossen

  • Top-Team der Woche: -
  • Spieler der Woche: -
  • Knapp gescheitert: -

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Bezirksliga Mittelfranken Süd: Spieltag noch nicht abgeschlossen

  • Top-Team der Woche: -
  • Spieler der Woche: -
  • Knapp gescheitert: -

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Bezirksliga Oberfranken Ost: BSC Saas Bayreuth & Mitterteich mit 4:0 zum Auftakt

  • Top-Team der Woche: BSC Saas Bayreuth, SV Mitterteich (4 Nominierungen)
  • Spieler der Woche: Christian Zimmermann (SV Mitterteich)
  • Knapp gescheitert: Tim Lauterbach (Torwart), Leon Döllinger (Abwehr), Nico Pollak (Mittelfeld), Marco Kießling (Angriff)

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Bezirksliga Oberfranken West: Spieltag noch nicht abgeschlossen

  • Top-Team der Woche: -
  • Spieler der Woche: -
  • Knapp gescheitert: -

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Bezirksliga Unterfranken Ost: Großbardorf zieht Krimi gegen Dampfach – Haßfurt siegt beim Debüt

  • Top-Team der Woche: TSV Großbardorf II, TV Haßfurt (4 Nominierungen)
  • Spieler der Woche: Marlon Trautwein (TSV Großbardorf II)
  • Knapp gescheitert: Johannes Wirth (Torwart), Sven Gottwald (Abwehr), Sven Voitkovski (Mittelfeld), Tim Schäfer (Angriff)

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Bezirksliga Unterfranken West: Heimbuchenthal fährt 5:1 daheim ein – Vier Scorer für Schulz beim 4:3

  • Top-Team der Woche: TSV Heimbuchenthal, TSV Rottendorf
  • Spieler der Woche: Paul Schulz (TSV Rottendorf)
  • Knapp gescheitert: Felix Berthel (Torwart), Maximilian Meyerer (Abwehr), Musa Canakoglu (Mittelfeld), Aykut Ökeer (Angriff)

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In deiner Liga fehlt die Elf der Woche bzw. du möchtest dabei helfen, dauerhaft eine Elf der Woche in deiner Liga zu garantieren? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff "Ligaleiter" an fupaner@fupa.net. Als Ligaleiter kannst du auch die Aufstellungen der Gegner pflegen. Es müssen 70 Prozent aller Mannschaften einer Liga ihre Aufstellungen erfasst haben, damit eine Elf der Woche entstehen kann.

  • Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?
  1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User
  2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)
  3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)
  4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers
  5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers
  6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.
  7. Die Stärke des Spieltag-Gegners laut Tabelle
  8. Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte
  9. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)

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