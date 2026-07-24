Elf der Woche: Mögeldorf, Karlburg und Mitterteich dominieren Auftakt Lukas Heinrich führt starke Mögeldorfer in der LL Nordost an +++ Doppelpacker Popp (FT Schweinfurt) und Vier-Scorer Schulz (Rottendorf) ragen heraus +++ Saas Bayreuth, Haßfurt & Großbardorf II stellen je vier Nominierte von btfm · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser

Die Spieler der Woche der Landesliga Nordost und Nordwest: Lukas Heinrich (l.) und Dominik Popp (r.). – Foto: Verein

Der Startschuss ist gefallen: Von der Landesliga bis zur Bezirksliga stehen die ersten Nominierten fest. Auch wenn noch nicht in allen Ligen gespielt wurde: Das sind die überragenden Akteure des 1. Spieltags.