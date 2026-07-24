Elf der Woche: Mögeldorf, Karlburg und Mitterteich dominieren Auftakt

Bezirksliga Mittelfranken Süd: Spieltag noch nicht abgeschlossen
- Top-Team der Woche: -
- Spieler der Woche: -
- Knapp gescheitert: -
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Bezirksliga Oberfranken Ost: BSC Saas Bayreuth & Mitterteich mit 4:0 zum Auftakt
- Top-Team der Woche: BSC Saas Bayreuth, SV Mitterteich (4 Nominierungen)
- Spieler der Woche: Christian Zimmermann (SV Mitterteich)
-
Knapp gescheitert: Tim Lauterbach (Torwart), Leon Döllinger (Abwehr), Nico Pollak (Mittelfeld), Marco Kießling (Angriff)
Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Oberfranken Ost.
Bezirksliga Oberfranken West: Spieltag noch nicht abgeschlossen
- Top-Team der Woche: -
- Spieler der Woche: -
- Knapp gescheitert: -
Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Oberfranken West.
Bezirksliga Unterfranken Ost: Großbardorf zieht Krimi gegen Dampfach – Haßfurt siegt beim Debüt
- Top-Team der Woche: TSV Großbardorf II, TV Haßfurt (4 Nominierungen)
- Spieler der Woche: Marlon Trautwein (TSV Großbardorf II)
- Knapp gescheitert: Johannes Wirth (Torwart), Sven Gottwald (Abwehr), Sven Voitkovski (Mittelfeld), Tim Schäfer (Angriff)
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Bezirksliga Unterfranken West: Heimbuchenthal fährt 5:1 daheim ein – Vier Scorer für Schulz beim 4:3
- Top-Team der Woche: TSV Heimbuchenthal, TSV Rottendorf
- Spieler der Woche: Paul Schulz (TSV Rottendorf)
- Knapp gescheitert: Felix Berthel (Torwart), Maximilian Meyerer (Abwehr), Musa Canakoglu (Mittelfeld), Aykut Ökeer (Angriff)
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In deiner Liga fehlt die Elf der Woche bzw. du möchtest dabei helfen, dauerhaft eine Elf der Woche in deiner Liga zu garantieren? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff "Ligaleiter" an fupaner@fupa.net. Als Ligaleiter kannst du auch die Aufstellungen der Gegner pflegen. Es müssen 70 Prozent aller Mannschaften einer Liga ihre Aufstellungen erfasst haben, damit eine Elf der Woche entstehen kann.
- Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?
- Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User
- Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)
- Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)
- Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers
- Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers
- Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.
- Die Stärke des Spieltag-Gegners laut Tabelle
- Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte
- Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)
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