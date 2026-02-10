Elf der Woche: Mockschan schockt Borussias U23 spät

Velbert gewinnt überraschend in Gladbach – Foto: IMAGO/ Maximilian Koch

Auch im dritten Spiel des Jahres muss sich Borussia Mönchengladbachs U23 geschlagen geben. Der SSVg Velbert gelingt der späte 1:0-Siegtreffer. Außerdem stand an diesem dezimierten 21. Spieltag eine kleinere Auswahl an Spielen an. Gleich drei Spiele sind ausgefallen und gehen entsprechend nicht in die Wertung dieses Spieltags ein. Das ist die Elf der Woche!

Velberter Schlussmann feiert Debüt

Kevin Jackmuth ist er in der Winterpause zur SSVg Velbert gewechselt und mit ihm scheint es besser zu laufen. Im dritten Spiel feiert er bereits seine zweite weiße Weste und feiert somit folgerichtig sein Debüt in der Elf der Woche.

Zwei Paderborner dabei

In der Defensive sind gleich zwei Akteure der U23 des SC Paderborn nominiert: Lenny Hennig und Niklas Mohr. Beim 4:0-Sieg über den SC Wiedenbrück tragen beide einen wichtigen Teil zur starken Defensive bei. Außerdem nominiert ist Leo Mirgartz. Der 20-Jährige Verteidiger der Fortuna aus Düsseldorf wird in der 57. Minute eingewechselt und bereitet den 3:0-Schlussstrich vor.

Mokschan bringt Hoffnung nach Velbert

Der Treffer zum 1:0-Siegtreffer durch Calvin Mokschan bringt der SSVg Velbert Hoffnung im Abstiegskampf. David Glavas – zum zweiten Mal dabei – bereitet den Treffer vor. Auch vom souveränen Spitzenreiter Fortuna Köln konnte sich an diesem Spieltag ein Akteur empfehlen. Adrian Stanilewicz trifft im absoluten Topspiel der Woche bei Rot-Weiß Oberhausen zum 1:0 und legt zusätzlich noch das 3:0 auf. Romario Rösch vervollständigt das Mittelfeld. Der Mann, der sonst in der 2. Bundesliga für den VfL Bochum aktiv ist, legt beim 2:0-Sieg gegen den SV Rödinghausen einen Treffer vor.

Marino-Hattrick beim SC Paderborn

4:0 gewinnt die Zweitvertretung des SC Paderborn und an allen Treffern ist ein Mann beteiligt: Stefano Marino. Der 21-Jährige schnürt einen Hattrick und kann außerdem das 3:0 vorlegen – eine Wahnsinns-Leistung. Vincent Schaub bringt den Wuppertaler SV zwischenzeitlich mit 1:0 in Führung. Letztlich müssen sie sich mit einem 2:2 Unentschieden gegen den BVB begnügen. Deniz Bindemann kann für die U23 von Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Bocholt bereits Saisontreffer neun und zehn markieren und wird so zum zweiten Mal für die Elf der Woche nominiert.

