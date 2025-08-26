Elf der Woche mit Wisdom Mike, Noah Klose und Regionalliga-Tormaschine

Der nächste Spieltag ist rum in Oberbayern und große Namen machten am Wochenende auf sich aufmerksam. Supertalent Wisdom Mike vom FC Bayern gelang im ersten Regionalliga-Spiel direkt ein Treffer, während Noah Klose seinen ersten Bayernliga-Doppelpack schnürte. Beide schafften dank ihrer Tore den Sprung in die Top-Elf. Die Elf der Woche von der Regionalliga Bayern bis zur oberbayerischen Bezirksliga.

Zwei Spieler aus Oberbayern schafften es am fünften Spieltag in die Elf der Woche der Regionalliga Bayern. Bereits zum vierten Mal an Bord ist Dauergast Jorden Aigboje von der SpVgg Unterhaching. Dem 22-Jährigen gelang im fünften Regionalliga-Spiel für die Vorstädter sein fünfter Treffer. Ligabestwert! Erstmals in der Top-Elf steht zudem ein 16-Jähriger des FC Bayern München. In seinem ersten Spiel im Herrenbereich knipste Wisdom Mike direkt nach seiner Einwechslung und erhielt prompt Lob seines Trainers .

Die Elf der Woche der Bayernliga Süd dominierte der SV Schalding-Heining nach deren Kantersieg gegen den TuS Geretsried. Am zweithäufigsten vertreten ist der TSV 1860 München II mit zwei Nominierungen. Neben Ex-Regionalliga-Spieler Benedikt Hoppe schaffte es Noah Klose nach seinem ersten Bayernliga-Doppelpack in die Elf der Woche. Dazu gesellen sich aus Oberbayern Erlbachs Maximilian Sammereier und Deisenhofens Youngster Noah Semmler.

Jetzendorf-Quartett in Elf der Woche der Südwest-Staffel – TSV 1860 Rosenheim dominiert Landesliga Südost

In der Elf der Woche der Landesliga Südost tummeln sich hauptsächlich Spieler aus dem Kreis Inn/Salzach. Wegen des 6:1-Erfolgs von Kastl wurden gleich drei TSV-Kicker in die Elf der Woche gewählt. Von 1860 Rosenheim schafften es dank des 9:0-Heimsiegs gleich vier Spieler ins Team. Jeweils einmal vertreten sind der FC Schwabing, der TSV Murnau, der TSV Wasserburg und der FC Unterföhring.

In der Südwest-Staffel dominierten am 8. Spieltag mal die oberbayerischen Teams. Zu 1865-Torjäger Haist und Pfaffenhofen-Duo Redl und Brudtloff gesellten sich mit Stöckl, Donnert, Geuenich und Greifenegger gleich vier Kicker von Jetzendorf. Auch FSV-Trainer Ludwig Dietrich hatte im Anschluss wenig zu beanstanden.

Planegg, Aschheim und Altenerding führen Elf der Woche der Bezirksligen an

Der SV Planegg (vier Nominierungen) und der SV Bad Heilbrunn (drei) waren an diesem Spieltag das Maß aller Dinge der Bezirksliga Süd. In der Ost-Staffel schafften es neben drei Kickern des makellosen Tabellenführers Forstinning ein Quartett des FC Aschheim in die Elf der Woche. In der Bezirksliga Nord sind gleich sechs Teams mit Spielern in der Elf der Woche. Am häufigsten schaffte es die SpVgg Altenerding rein, die sich trotz eines rasanten Spiels gegen Ober- Unterhaunstadt belohnte.

Wie wird die Elf der Woche zusammengestellt?

Alle Infos gibt es hier.