Elf der Woche mit El Mala & Töpken: Gladbach & Rhynern auch dabei

Thilo Töpken (l.) spielt mittlerweile für Borussia Mönchengladbach. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 2. Spieltag der Regionalliga West hatte einiges zu bieten. Der FC Schalke 04 II verwandelte beim 1. FC Bocholt einen 0:4-Rückstand noch in einen 5:4-Sieg, Borussia Mönchengladbach II drehte seine Partie beim SC Paderborn 07 II spät und drei Mannschaften führen die Tabelle mit der Maximalausbeute von sechs Punkten an. Das spiegelt sich zumindest teilweise auch in der Elf der Woche wider.

Mit Westfalia Rhynern und dem SV Bergisch Gladbach 09 stellen zwei Klubs jeweils zwei Spieler. Rhynern gehört gemeinsam mit Borussia Mönchengladbach II und dem FC Gütersloh zum punktverlustfreien Spitzentrio. Gleich mehrere Akteure der Auswahl machten am Wochenende zudem mit eigenen Treffern auf sich aufmerksam.

In der Abwehr findet sich erneut Malik Hodroj von Borussia Dortmund II wieder. Die Dortmunder U23 ist nach zwei Spieltagen weiterhin ungeschlagen. Gegen den 1. FC Köln II führte der BVB durch Tim Degener, musste acht Minuten später jedoch das 1:1 hinnehmen.

Im Tor steht Tim Paterok vom SV Rödinghausen. Nach der Auftaktniederlage bei Borussia Mönchengladbach II holte Rödinghausen gegen den Bonner SC mit 2:1 die ersten drei Punkte. Paterok absolvierte die gesamte Partie, in der Mikail Polat und Ben Klefisch für den SVR trafen. Lediglich Cagatay Kader konnte in der 59. Minute für Bonn verkürzen.

Auch Philipp Ratz von Westfalia Rhynern gehört zum zweiten Mal in Folge zur Auswahl. Der Aufsteiger gewann nach dem 3:2 gegen die Sportfreunde Siegen nun auch bei der SG Wattenscheid 09 mit 2:1 und steht mit sechs Punkten auf Tabellenplatz zwei. Ratz absolvierte erneut die komplette Begegnung.

Komplettiert wird die Abwehr von Mathias Hülsenbusch. Bergisch Gladbach gewann beim SC Wiedenbrück mit 3:1 und ist nach zwei Spieltagen noch ungeschlagen. Der Aufsteiger sammelte damit vier Punkte und belegt den 4. Tabellenplatz.

Seber und Twardzik treffen jeweils doppelt

Im Mittelfeld sticht Akhim Seber heraus. Der Spieler von Westfalia Rhynern drehte die Partie in Wattenscheid praktisch im Alleingang. Nach dem frühen Rückstand durch Philip Buczkowski traf Seber in der 36. Minute zum 1:1 und nur fünf Minuten später zum 2:1. Dabei blieb es. Rhynern feierte den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel.

Ebenfalls doppelt erfolgreich war Patrik Twardzik vom FC Gütersloh. Gegen den VfL Bochum II brachte er seine Mannschaft bereits in der 14. Minute in Führung. Nach dem Bochumer Ausgleich verwandelte Twardzik in der 51. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand. Gütersloh steht damit bei sechs Punkten und einem Torverhältnis von 3:1 auf Tabellenplatz drei.

Für Aurel Wagbe vom VfL Bochum II reichte der eigene Treffer dagegen nicht zu einem Punktgewinn. Wagbe antwortete in Gütersloh in der 22. Minute auf Twardziks Führungstor und erzielte das zwischenzeitliche 1:1. Nach der Pause entschied Güterslohs Doppeltorschütze die Partie jedoch vom Punkt.

Der vierte Platz im Mittelfeld geht an Venhar Ismailji vom VfB 03 Hilden. Der vom 1. FC Bocholt ausgeliehene Mittelfeldspieler stand beim 1:1 bei den Sportfreunden Siegen bis zur 89. Minute auf dem Feld. Der erstmalige Regionalliga-Aufsteiger bleibt damit nach zwei Spielen ungeschlagen und hat zwei Punkte gesammelt.

Töpken startet Gladbachs späte Wende

Im Angriff steht Malek El Mala vom 1. FC Köln II. Die Kölner lagen bei Borussia Dortmund II nach dem Treffer von Degener zurück, doch El Mala sorgte in der 67. Minute für das 1:1. Köln ist mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen ebenfalls noch ohne Niederlage.

Tristan Arndt steuerte einen Treffer zum starken Saisonstart von Bergisch Gladbach bei. Beim 3:1 in Wiedenbrück verwandelte er in der 77. Minute einen Foulelfmeter zum Endstand. Zuvor hatten Finn Stromberg und Ardit Mimini für den Aufsteiger getroffen. Mit vier Punkten hat sich Bergisch Gladbach früh in der oberen Tabellenhälfte einsortiert.

Den Angriff komplettiert Thilo Töpken von Borussia Mönchengladbach II. Lange sah es beim SC Paderborn 07 II nach dem ersten Punktverlust des Tabellenführers aus. Erst in der 80. Minute gelang Töpken das 1:1. Nur eine Minute später drehte Kerim Yüksel Karyagdi die Begegnung, ehe er in der Nachspielzeit auch noch zum 3:1 traf.