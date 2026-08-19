Elf der Woche: Masseck & Sevim überragen – SVU & Abtswind dominieren

Die Spieler des Spieltags der Landesliga Nordwest und Nordost: Sevim (l.) und Masseck (r.). – Foto: FuPa

Masseck mit vier Scorern, Sevim mit dem Geniestreich und Wegert mit einem wichtigen Doppelpack. Hier sind die Top-Auswahlen der Landes- und Bezirksligen für die Kalenderwoche 34 im Überblick!

Hier geht's zur Elf der Woche der Landesliga Nordwest.

Bezirksliga Mittelfranken Nord: Johannis siegt dank späten Doppelschlag klar – Weber und Vach weiter makellos

Top-Team der Woche: TSV Johannis 83 (4 Nominierungen)

Spieler der Woche: Louis Weber (ASV Vach)

Knapp gescheitert: Niclas Wailersbacher (Torwart), Moritz Ertel (Abwehr), Firat Cagli (Mittelfeld), Piero Gizzarelli (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Mittelfranken Nord.

Bezirksliga Mittelfranken Süd: Wegert-Doppelpack lässt Dinkelsbühl aufatmen – Limes reicht ein Tor

Top-Team der Woche: DJK Limes, Sportfreunde Dinkelsbühl (3 Nominierungen)

Spieler der Woche: Marco Wegert (Sportfreunde Dinkelsbühl)

Knapp gescheitert: Dominik Rogner (Torwart), Alexander Hausner (Abwehr), Sven Fleischer (Mittelfeld), Peter Bernhard (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Mittelfranken Süd.

Bezirksliga Oberfranken Ost: Mitterteich und Vorwärts Röslau weiter mit voller Ausbeute

Top-Team der Woche: SV Mitterteich (4 Nominierungen)

Spieler der Woche: Papa Ndiaye (FC Vorwärts Röslau)

Knapp gescheitert: Felix Wilsdorf (Torwart), Jannik Gebhardt (Abwehr), Viktor Rommel (Mittelfeld), Cocou Michael Gaglozoun (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Oberfranken Ost.

Bezirksliga Oberfranken West: Schorn-Doppelpack beschert Friesen drei Punkte – Oberhaid siegt auswärts

Top-Team der Woche: 1. FC Oberhaid (4 Nominierungen)

Spieler der Woche: Noah Schorn (SV Friesen)

Knapp gescheitert: Noah-Johannes Schnapp (Torwart), Mathias Rupp (Abwehr), Felix Böhmer (Mittelfeld), Rocco Biondolillo (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Oberfranken West.

Bezirksliga Unterfranken Ost: Siegesserie von Aufsteiger Haßfurt geht weiter – Knetzgau und Dumrauf trotzen Sand Remis ab

Top-Team der Woche: TV Haßfurt (4 Nominierungen)

Spieler der Woche: Jakob Dumrauf (Knetzgau)

Knapp gescheitert: Finn Manninger (Torwart), Lukas Hofmann (Abwehr), Benno Wächter (Mittelfeld), Luca Wacker (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Unterfranken Ost.

Bezirksliga Unterfranken West: Kürnach-Kantersieg gegen Helmstadt – Giebelstadt und Keeper Janda überraschen Rimpar

Top-Team der Woche: TSV 1869 Rottendorf, SV Kürnach (4 Nominierungen)

Spieler der Woche: Jayden Janda (SpVgg Giebelstadt)

Knapp gescheitert: Felix Berthel (Torwart), Simon Hertlein (Abwehr), Michael Dietl (Mittelfeld), Paul Schulz (Angriff)

Hier geht's zur Elf der Woche der Bezirksliga Unterfranken West.

In deiner Liga fehlt die Elf der Woche bzw. du möchtest dabei helfen, dauerhaft eine Elf der Woche in deiner Liga zu garantieren? Dann schreibe uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff "Ligaleiter" an fupaner@fupa.net. Als Ligaleiter kannst du auch die Aufstellungen der Gegner pflegen. Es müssen 70 Prozent aller Mannschaften einer Liga ihre Aufstellungen erfasst haben, damit eine Elf der Woche entstehen kann.

Die wesentlichen Faktoren zur Elf der Woche findet ihr hier: Kriterien & Faktoren für "Elf der Woche"

Welche Faktoren wirken auf die Elf der Woche ein?

1. Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

2. Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)

3. Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)

4. Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

5. Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

6. Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.

7. Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte

8. Die Anzahl an gehaltenen Strafstößen (nur bei Torhütern)

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