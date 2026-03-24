Elf der Woche: Lüttgen überrascht Kosova – Nettetal fegt über den VfB

DJK Gnadental gewinnt gegen Kosova Düsseldorf – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Der Abstiegskampf in Landesliga, Gruppe 1, ist denkbar eng. Umso wichtiger ist es auch mal gegen vermeintlich bessere Mannschaften zu punkten. Das ist der DJK Gnadental an diesem 24. Spieltag gelungen: Marco Lüttgen überrascht den FC Kosova früh und schnürt den Doppelpack. Ins Mittelfeld der aktuellen Elf der Woche hat sich ein Dreiergespann des SC Union Nettetal gespielt. Der Sportclub gewinnt 6:1 gegen die Zweitvertretung des Oberliga-Zweiten VfB 03 Hilden. So sieht die Elf der Woche aus!

Erster weiße Weste seit Oktober

Für den FC Wülfrath ist es das erste Liga-Spiel seit Oktober, dass sie ohne ein Gegentreffer zu kassieren bestreiten. Zwischen den Pfosten stand dabei Marvin Oberhoff – für ihn ist es die zweite Nominierung der laufenden Spielzeit.

Torloses Unentschieden im Topspiel

Das Topspiel der Woche zwischen DV Solingen und dem SC Kapellen-Erft endete ohne Tore. In der Abwehr der Klingenstädter stand Servet Aydin. Leander Goralski holt mit Solingen 03 einen überragenden 5:0-Erfolg beim FC Remscheid und kann den Abstand auf Tabellenplatz zwei vergrößern. Lennart Mehlers ASV Süchteln gewinnt das dritte Spiel in Folge – dieses Mal ist er der Matchwinner. In Mönchengladbach bei Victoria Mennrath schießt er in der 86. Spielminute den einzigen Treffer des Abends.

Dreigespann aus Nettetal

Natürlich muss sich ein 6:1-Sieg auch in der Elf der Woche abzeichnen. Im Mittelfeld stehen gleich drei Spieler des SC Union Nettetal: Tom Gray, Philip Spickenbaum und Pascal Schellhammer. Gray gelingt ein Treffer und eine Vorlage, während Spickenbaum mit zwei Toren auf persönliche elf Saisontreffer erhöht. Komplettiert wird das Mittelfeld durch Fabio De Gaetano. Der Deutsch-Italiener bringt Solingen 03 mit zwei Toren in Führung.

Lüttgen überrascht Kosova – Topal sammelt fünf Scorer

Marco Lüttgen und die DJK Gnadental holen die nächsten drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Lüttgen überrascht den FC Kosova früh und schnürt anschließend noch den Doppelpack. Bei Enes Topal klingelt die Statistik: In Remscheid ist der Solinger mit vier Assists und einem Tor an allen fünf Treffern direkt beteiligt – eine Wahnsinns-Leistung. Sahin Ayas braucht für seinen Doppelpack nur knappe 70 Minuten. TuRU Düsseldorf feiert gegen SC Velbert einen 4:1-Sieg.

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