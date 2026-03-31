Elf der Woche: Lachs Doppelpack und 19-Jähriger Budberg-Matchwinner

Finn Berg wird Budbergs Matchwinner – Foto: Ulrich Laakmann

Die Sportfreunde Niederwenigern fallen zuletzt durch sehr stabile Leistungen auf: Gegen den FC Kray dreht Frederik Lach im Alleingang die Partie – letztlich reicht es allerdings nur für ein 2:2. Außerdem feiert Finn Berg sein Startelfdebüt beim SV Budberg und wird für den SVB mit seinem entscheidenden Treffer zum Matchwinner. Das ist die FuPa-Elf-der-Woche am 25. Spieltag!

Zweite Nominierung im fünften Spiel

Für Tugay Ayasli ist es nach seine Winterwechsel erst die fünfte Partie zwischen den Pfosten des Mülheimer FC. Nachdem er zuletzt beim 1:1 gegen Viktoria Goch in der Elf der Woche stand, qualifiziert er sich mit seiner ersten weiße Weste gegen den SC Werden-Heidhausen zum zweiten Mal für Besten-Elf.

Lach in Torlaune

Frederik Lach war gegen den FC Kray mal wieder in Torlaune. Mit Saisontreffer Nummer zehn und elf bringt er die Sportfreunde Niederwenigern zwischenzeitlich sogar in Führung. Lennart Laaders PSV Wesel gewinnt 2:1 gegen die DJK Blau-Weiß Mintard. Seinen ersten Saisontreffer kann Eun-seon Ko für den Mülheimer FC markieren.

Finn Bergs optimales Startelfdebüt

Der 19-Jährige Finn Berg gab gegen die Sportfreunde Katernberg sein Startelfdebüt – und das ist direkt gelungen. Zuvor konnte er in Kurzeinsätzen zumindest eine Vorlage markieren, dieses Mal bringt er den SV Budberg 3:1 in Führung, die die DJK nicht mehr aufholen kann. Viktoria Goch gewinnt gegen das Schlusslicht der Liga, Rhenania Bottrop, 2:0 – Jan Wilbers macht nach Einwechslung den Deckel drauf. Andre Rieger kann auch nicht aufhören Scorer zu sammeln. Gegen den VfB Speldorf ist er maßgeblich am Sieg des 1. FC Lintfort beteiligt, denn er schießt ein Tor und legt ein weiteres vor, damit steigen seine Scorer auf 27 in gerade Mal 16 Spielen. Der vierte im Bunde heißt Tunahan Yardimci. Der Deutsch-Türke legt zwei Treffer für seine Mülheimer Kollegen vor.

Gehrmann ebnet den Weg zum PSV-Sieg

Felix Gehrmann eröffnet gegen Mintard mit seinem 1:0-Führungstreffer und ebnet so den Weg zum nächsten, äußerst wichtigen PSV-Sieg im Abstiegskampf. Wieder dabei: Baha Arslanboga. Der Offensivmann vom SV Scherpenberg trifft gegen die Sportfreunde Hamborn 07 einmal und leg noch eine Vorlage oben drauf. Ein weiterer echter Goalgetter ist Oben Molango vom Mülheimer FC. Gegend den SC Werden-Heidhausen trifft er wieder und stockt sein Torekonto zum zwölften Treffer auf.

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