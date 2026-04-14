Elf der Woche: Kother zum MSV-Matchwinner – Lebenszeichen aus Havelse

MSV Duisburg jubelt und träumt weiter vom Aufstieg – Foto: Imago Images

Dominik Kother schießt seine ersten beiden Treffer im Dress des MSV Duisburg und braucht dabei nur die ersten 45 Minuten, um zum Matchwinner zu werden. Der TSV Havelse rückt durch den Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken auf acht Punkte an die Saarländer heran und sendet zumindest ein Lebenszeichen aus dem totgeglaubten Tabellenkeller – zwei TSV-Defensivakteure sind dabei. Das ist die FuPa-Elf-der-Woche!

Wichtige erste weiße Weste

Im Winter in die 3. Liga gewechselt darf Norman Quindt im siebten Einsatz für den TSV Havelse endlich seine erste weiße Weste feiern. Und wie wichtig die war, denn der TSV hat nicht acht Punkten Rückstand auf die Saarbrücker zumindest noch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt.

Totgeglaubte leben länger – dafür sorgte Leon Sommer

Eigentlich sollten die letzten vier der Liga schon sicher abgestiegen sein, doch auch dank Leon Sommer, der den TSV Havelse beim 2:0-Sieg in Führung bringt, lebt zumindest noch die Restchance die Klasse zu halten. Auch Marius Wegmann konnte treffen. Er macht für die Alemannia aus Aachen den Deckel drauf und kann im Tivoli so einen 3:1-Erfolg über den VfB Stuttgart feiern. Joshua Bitter liefert die Vorlage zum 1:0 für den MSV Duisburg, der letztlich deutlich 4:1 siegt.

Wolfs Doppelpack ist letztlich entscheidend

Lucas Wolf ist normalerweise nicht als der große Goalgetter bekannt – gegen Wehen Wiesbaden weiß er allerdings wie das Tor steht. Binnen drei Minuten schnürt er den Doppelpack. Auch wichtig, weil Viktoria Köln sich noch eine Rote Karte fangen wird und letztlich nur 2:1 gewinnt – eine verdiente erste Nominierung. Hansa Rostock legt gegen die Spatzen aus Ulm eine echte Gala-Vorstellung hin. Sowohl Lukas Kunze, als auch Kenan Fatkic können einen Treffer beitragen. Auch Jannik Hofmann von Rot-Weiss Essen trifft – eine verunglückte Flanke bringt dem Tabellenzweiten glücklich den Führungstreffer.

Kothers ersten MSV-Treffer

Für Dominik Kother sind es zwei unfassbar wichtige Treffer: Nicht nur sind es seine ersten beiden im gestreiften Dress der Zebras, auch bringt er den MSV so noch vor der Halbzeit die 2:0-Führung. Komplettiert wird die Elf der Woche von zwei Hanseaten: Adrien Lebeau und Emil Holten. Holten trifft zweifach und legt einen Treffer vor, während sein Kollege es andersrum macht, zweimal auflegt und einmal selbst netzt.

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