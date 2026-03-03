Elf der Woche: Kölner Dreierkette und Boyds furiose fünf Minuten

Boyd bringt Sieg für Mannheim – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Das gibt es selten: Die gesamte Defensivreihe der FuPa-Elf-der-Woche besteht aus Abwehrspielern eines Vereins. Viktoria Köln besteht gegen die U23 vom VfB Stuttgart und setzt sich letztlich mit 2:0 durch. Außerdem ist es Terrence Boyd, der den SV Waldhof Mannheim kurz nach dem Wiederanpfiff gleich zwei Mal jubeln lässt und zum Sieg schießt. Das ist die Elf der Woche!

Hansa Rostock spricht jetzt wieder ein Wörtchen mit

Was für ein wichtiger Sieg für Hansa Rostock und Benjamin Uphoff! Zwar muss der Hanseat beim 3:2-Erfolg gegen Rot-Weiss Essen gleich zwei Mal hinter sich greifen, behält im gesamten Spiel in den wichtigen Moment einen kühlen Kopf. Für Uphoff ist es die sechste Nominierung – eine sehr gute Quote, vor allem für einen Keeper.

Kölner Bollwerk lässt nichts zu

Ein etwas ungewöhnliches Bild in der 26. Elf der Woche der dritten Liga. Alle drei zu vergebenen Abwehrplätze sind mit Akteuren von Viktoria Köln besetzt. Simon Handle, Lars Dietz und Meiko Sponsel bestehen gegen die U23 vom VfB Stuttgart mit 2:0. Sponsel ist es, der die Viktoria in der 61. Spielminute in Führung bringt.

Havelse holt wichtigen Punkt und ärgert den MSV

Der TSV Havelse hat es mit einem 1:1 beim MSV Duisburg geschafft gleichermaßen Spannung in den Aufstiegskampf zu bringen und sich selbst in eine bessere Situation im Kampf um den Klassenerhalt. Arlin Rexhepi war es, der die Vorlage von Julius Düker verwertet hat und den TSV sogar in Führung brachte. Mit einem Unentschiedne musste sich auch der SSV Ulm zufrieden geben: Das einzige Tor auf eigener Seite hat Dennis Chessa erzielt. Den Sieg gab es für 1860 München, die sich schon am Freitagabend mit 2:1 durchsetzten mit einem Tor von David Philipp.

Terrence Boyd entscheidet für Mannheim

Terrence Boyd brauchte gegen Alemannia Aachen nur fünf Minuten um aus einem 0:1 eine 2:1-Führung zu machen und den Sieg für Waldhof Mannheim einzutüten. Erik Shuranov brachte den 1. FC Schweinfurt zwar mit 2:0 in Führung, musste nach seiner Auswechslung aber zusehen, wie seine Mannschaft den Sieg in der Nachspielzeit noch verspielte. Der elfte Mann der Woche ist Andreas Voglsammer. Der Stürmer von Hansa Rostock brachte sein Team zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung. Letztlich sprang ein wichtiger 3:2-Erfolg gegen RWE heraus.

