Elf der Woche: Köln nimmt Kurs – besiegelt Probst die Absteiger?

Kann der SV Rödinghausen so den Klassenerhalt feiern? – Foto: Jochen Classen

Mit diesem 4:1-Sieg über die U23 von Schalke 04 hat Fortuna Köln vielleicht schon die Meisterschaft entschieden, auch wenn Rot-Weiß Oberhausen ebenfalls punktet – eine Drittligareife Demonstration des Spitzenreiters. Ebenso beeindruckend gewinnt der SV Rödinghausen 4:0 beim 1. FC Bocholt und vergrößert den Abstand auf den Tabellenkeller so auf fünf Punkte – ist das noch einzuholen? Das ist die FuPa-Elf-der-Woche!

Dauerbrenner Kevin Kratzsch

Kevin Kratzsch kann wohl als absoluter Dauerbrenner in der FuPa-Elf-der-Woche bezeichnet werden. Bereits zum 15. Mal wurde der RWO-Keeper in die Besten-Elf gewählt. Auch beim 3:1-Sieg gegen die Sportfreunde Siegen zeigt der 23-Jährige eine starke Leistung.

Niklas Mohr macht das halbe Dutzend voll

Niklas Mohr macht das halbe Duzten voll – allerdings nicht in Scorern. Beim 1:1 gegen den FC Gütersloh steht der Defensivakteur der U23 des SC Paderborn bereits zum sechsten Mal in der Elf der Woche. Moritz Montag qualifiziert sich zum vierten Mal durch seine Leistung beim 3:0-Sieg gegen Tabellenschlusslicht SC Wiedenbrück. Auch Maximilian Hippe und der SV Rödinghausen bleiben beim Sieg in Bocholt ohne Gegentor.

Maximilan Pommer wird zum Bonner Matchwinner

Maximilian Pommer hat sich bislang nicht torgefährlich gezeigt, gegen die Reserve des 1. FC Köln schießt er das einzige Tor der Partie und bringt dem Bonner SC Saisonsieg Nummer zehn. Adrian Stanilewicz trifft für die Fortuna aus Köln doppelt und legt einen weiteren Treffer vor. Teamkollege Tom Geerkens scored zweifach. Der vierte im Bunde ist Marius Bauer. Der Mittelfeldmann vom SV Rödinghausen netzt einmal im Tor der Schwatten und bereitet ein Tor vor.

Probst zum Spielverderber?

Eduard Probst könnte an diesem Spieltag um Spielverderber der Kellerkinder werden. Sein Doppelpack für den SVR ist mitentscheidend für den jetzt fünf-Punkte-Abstand auf die Abstiegsplätze. Eine der Kellerkinder ist der Wuppertaler SV. Der WSV verliert 4:1 gegen die U23 vom VfL Bochum, dabei legt Louis Köster einen Treffer vor. Komplettiert wird die Elf der Woche von einem weiteren Fortunen. Der Kölner Timo Bornemann kann mit einem Tor und einer Vorlage sein Scorer-Konto auf zwölf erhöhen.

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