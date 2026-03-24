Elf der Woche: Kleves Youngster überragt – vier Hildener dabei

Kleve gewinnt gegen die SpVg Schonnebeck – Foto: Arno Wirths

Für Elias Reffeling dürfte dieser 24. Spieltag wohl länger in Erinnerung bleiben. Der 19-jährige Mittelfeldspieler des 1. FC Kleve schnürt in der Partie gegen die SpVg Schonnebeck den Doppelpack und wird so zum Matchwinner beim 2:1-Sieg. Der VfB 03 Hilden hält unterdessen Schritt mit Spitzenreiter Ratingen 04/19 und setzt sich am Samstag in Baumberg mit 4:0 durch – gleich vier Hildener dürfen sich über eine Nominierung freuen. Das ist die Elf der Woche der Oberliga Niederrhein!

4:0 ist wohl der Weg zum Glück

Für Hilden Schlussmann Yannic Lenze scheint ein 4:0-Sieg der Weg in die Elf der Woche zu sein. Als er zuletzt unter den Besten der Woche stand gewann der VfB 03 Hilden 4:0 beim FC Monheim. Auch an diesem Spieltag hat er kein Tor zugelassen und seine Offensive für vier Tore gesorgt.

Van den Woldenberg legt auf

Nils van den Woldenberg legt für die DJK Adler Frintrop an diesem Spieltag zwei Mal auf – und das reicht auch. Im Kellerduell beim SV Biemenhorst holen die Essener einen 2:1-Sieg und wichtige drei Punkte. Dominik Burghard und der 1. FC Kleve kassieren gegen favorisierte Schonnebecker und kassieren dabei nur einen Gegentreffer. Phil Zimmermann scheint Freude am Tore machen gefunden zu haben. Der Mann vom VfB Hilden trifft zum dritten Mal im vierten Spiel.

Klever Youngster wird zum Matchwinner

Was für ein Spieltag für Elias Reffeling! Seine ersten beiden Saisontore – und generell Oberliga-Treffer – bringen dem 1. FC Kleve ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf, die bei einem Gegner wie der SpVg Schonnebeck vermutlich vorher nicht zwingend eingeplant waren. Ein Duo vom SC St. Tönis schießt sich schonmal warm fürs Niederrheinpokal-Halbfinale gegen den FC Büderich. Julio Torrens und Julian Suaterna Florez Treffern beide doppelt und ebnen den Weg zum 4:1-Sieg bei ETB Schwarz-Weiß Essen. Der vierte im Bunde ist Elias Brechmann. Der Mann aus Frintrop verwertet die Vorlagen seines Abwehrkollegen van den Woldenberg und schnürt den Doppelpack.

Bajraktari besiegelt frühe Sonsbeck-Niederlage

Nach einer guten halben Stunde führt der 1. FC Monheim bereits 3:1 beim SV Sonsbeck – zwei der Treffer gehen aufs Konto von Leonard Bajraktari. Die Sonsbecker können nur noch den späten Anschlusstreffer erzielen. Die Elf der Woche wird von einem Hildener Duo vervollständigt. Pascal Weber steuert zum 4:0-Sieg zwei Assists bei, währen Mohamed Cisse ein Treffer gelingt.

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