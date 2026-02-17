Elf der Woche: Kaya und Wiesbaden wehen über den MSV

Fatih Kaya überollt den MSV – Foto: Imago Images

Ein gebrauchter Spieltag für den MSV Duisburg, der sich beim SV Wehen Wiesbaden mit 1:6 geschlagen geben muss. Fatih Kaya trifft dabei vierfach. Außerdem sind vier 1860-Akteuere in die Auswahl der besten der Woche gewählt worden, nachdem sie beim TSV Havelse ein 5:0-Sieg einfuhren. Das ist die Elf der Woche!

Endlich wieder ein Punkt für Schweinfurt

Nach drei Niederlagen in Folge durfte sich der 1. FC Schweinfurt wieder über einen Punktgewinn freuen: Gegen den FC Ingolstadt springt letztlich ein 1:1 heraus. Zwischen den Pfosten stand dabei Maximilian Waisbäcker, der sich erstmals für die Elf der Woche empfiehlt.

Dreifacher Assist für May

Der SV Wehen Wiesbaden und 1860 München konnten am vergangenen Wochenende spektakuläre Siege einfahren. Beim doch ziemlich überraschenden 6:1-Erfolg gegen den MSV Duisburg gelangen Niklas May gleich drei Vorlagen. Der Münchner Löwe Clemens Lippmann konnte einen Treffer erzielen. Auch dabei: Sein Abwehrkollege Siemen Voet. Für Lippmann und Voet ist es die erste Nominierung – May stand bereits am ersten Spieltag der laufenden Saison in der Auswahl der Besten.

Alemannias Tormaschine zum siebten Mal nominiert

Mit Lars Gindorf und Faton Ademi sind gleich zwei Spieler der Alemannia Aachen nominiert. Für Ademi nicht unbedingt eine Seltenheit – für Gindorf ist es allerdings schon fast die Regel. Mit seinem 1:0-Führungstreffer beim Sieg über den SSV Ulm markiert er nicht nur Treffer Nummer 16, sondern auch seine siebte Nominierung in der Elf der Woche. Auch sein Teamkollege Ademi konnte einen Treffer erzielen. Darüber hinaus hat sich mit Philipp Maier ein weiterer Münchner qualifiziert. Maier erzielte ein Tor und legte eins auf. Der vierte im Bunde ist Florian Pick, der beim 2:0-Sieg des 1. FC Saarbrücken einen weiteren Assist sammelte.

Kaya-Show gegen die Zebras

Fatih Kaya am 24. Spieltag die Krone des besten Spielers aufzusetzen dürfte eigentlich selbstverständlich sein. Mit der 1:6-Niederlage des MSV Duisburg, bei dem Kaya einen Viererpack schnürte, rückt die Spitzengruppe der Liga noch enger zusammen. Auch Kayas Wehen Wiesbaden könnte wieder ein Wörtchen mitreden. Der Vierte von 1860 heißt Sigurd Haugen und konnte auch einen Treffer sowie einen Assist zum 5:0-Erfolg beisteuern. Der elfte Spieler der Woche heißt Rodney Elongo-Yombo. Der Angreifer vom 1. FC Saarbrücken schießt sich mit einem Tor zum zweiten Mal in die Auswahl der Besten.

