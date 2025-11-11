Elf der Woche: Jahn und Hansa überzeugen, Gindorf erneut nominiert

Hansa Rostock siegt 5:0 gegen die Spatzen aus Ulm – und der SSV Jahn Regensburg bestätigt die wechselhafte Form der Münchener Löwen mit einem 4:0-Erfolg. Jeweils vier Spieler des Jahn und von Hansa stehen in der Elf der Woche. Alemannia-Akteur Lars Gindorf trifft bei der U23 des VfB Stuttgart doppelt und steht bereits zum fünften Mal unter den Besten. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Ryan Don Naderi (Hansa Rostock), Andreas Voglsammer (Hansa Rostock), Lucas Hermes (Jahn Regensburg)

Olschowsky wieder dabei

Zwar hält Jan Olschowsky beim 3:1-Sieg seiner Alemannia nicht die Null, doch glänzt der bundesligaerfahrene Schlussmann erneut mit starken Paraden und hält seiner Mannschaft über weite Strecken den Rücken frei. Eine knappe Stunde hält die Fohlen-Leihe sein Team in Führung, ehe Gindorf in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte den Deckel draufmachen kann.

Weiße Westen in der Defensive

Die Abwehrreihe dieser Woche hat ihren Job in Perfektion ausgeführt: Allesamt haben sie am jüngsten Spieltag dazu beigetragen, dass ihre Teams ohne Gegentor geblieben sind. Aus der Regensburger Defensive reihten sich Benedikt Bauer und Leopold Wurm ein. Wurm gelang zudem das zwischenzeitliche 2:0. Ebenfalls vertreten: Nico Neidhart, der für Hansa Rostock den Treffer zum 5:0 auflegte.

Offensivstarkes Mittelfeld

Alle Mittelfeld-Akteure, die es in dieser Woche unter die Besten geschafft haben, konnten für ihre Teams treffen. Angefangen mit Lars Gindorf, der die Alemannia zuerst mit 1:0 in Führung bringt und dann in der 95. Spielminute mit dem 3:1-Siegtreffer den Deckel draufmacht. Leon Sommer erzielt den wichtigen 1:1-Ausgleich für den TSV Havelse – ein bedeutender Punkt für den Tabellenletzten. Kenan Fatkic bringt den Rostocker Dampfer ins Rollen: In der 13. Minute trifft er vom Punkt und bringt die Hanseaten in Führung. Regensburgs Noel Eichinger markiert gegen 1860 seinen fünften Saisontreffer und steht nun bei acht Scorerpunkten in der laufenden Spielzeit.

Hanseaten-Duo im Sturm

Auch im Sturm gilt wieder: nur Rostocker und Regensburger sind dabei. Mit Lucas Hermes reiht sich der verbliebene SSV-Spieler in dieser Woche unter die Besten ein. Er trifft zum 1:0 und wird damit zum Dosenöffner des 4:0-Sieges. Durch Andreas Voglsammer kommt weitere Bundesliga-Erfahrung in die Elf der Woche. Gegen Ulm erwischt er einen echten Sahnetag, markiert seinen ersten Saisontreffer und legt zusätzlich eine weitere Bude vor. Und der wahrscheinlich erfolgreichste Spieler der Woche: Ryan Don Naderi. Naderi netzt doppelt und legt zusätzlich einen Treffer auf. Er steht jetzt bei acht Scorern in neun Spielen.

