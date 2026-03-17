Elf der Woche: Immer wieder Kratzsch – Fortuna weiter Spitzenreiter

Immer wieder ist Kevin Kratzsch dabei – Foto: Jochen Classen

Was wäre denn schon eine Elf der Woche ohne Kevin Kratzsch? Auch 26. Spieltag ist der Keeper von Rot-Weiß Oberhausen dabei – RWO gewinnt 2:1 bei der Zweitvertretung des 1. FC Köln. Außerdem besteht Fortuna Köln auch bei einer zuletzt stärkeren SSVg Velbert und bleibt so weiter souveräner Spitzenreiter. Das ist die Elf der Woche!

Immer wieder Kratzsch

Kevin Kratzsch und die Elf der Woche hat sich mittlerweile zu einer echten Love-Story entwickelt. Mit Rot-Weiß Oberhausen steht der 23-Jährige weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz und behält ein Quäntchen Hoffnung, nochmal die Fortuna heranzurücken.

Drei Mal zu Null

Die Defensive dieser Spieler hat an diesem Spieltag wohl wirklich alles richtig gemacht. Der VfL Bochum, FC Schalke 04 und der SV Rödinghausen kassieren allesamt keinen Gegentreffer. Diese Spieler haben es in die Elf der Woche geschafft: Maximilian Hippe (SVR), Daniel Hülsenbusch (VfL), Max Hauswirth (S04).

Fortuna Köln weiter souverän

Der SC Fortuna Köln steht weiterhin souverän an der Tabellenspitze und marschiert gen 3. Liga. Nico Thier trifft bei der SSVg Velbert und macht den Deckel beim 2:0-Sieg drauf. Auch Malik Hodroj trifft zum 2:0-Endstand für die Sportfreunde Siegen und bugsiert den Wuppertaler SV so noch weiter in die Krise. Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund schießt die „Zwote“ von Fortuna Düsseldorf mit 4:1 ab – Michael Eberwein trifft einfach. Zum zweiten Mal in der Elf der Woche ist Henri Sanchez Fernandez. Der Mittelfeldmann von VfL Bochums U23 kann beim 2:0-Sieg über die Zweitverwertung des SC Paderborn einen Treffer vorlegen.

Zwei Dortmunder im Sturm

Für den BVB lief es am 26. Spieltag richtig rund, und das zeigt sich auch im Sturm der FuPa-Elf-der-Woche. Mit Arne Wessels und Kevin Mutove ist jeweils ein Torschütze der Schwarz-Gelben nominiert. Vervollständigt wird die Top-Elf durch Bojan Potnar, der einen Treffer für S04 markieren kann.

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