Elf der Woche: Hottmann wird zum Matchwinner, Defensive überzeugt

Der SSV Jahn Regensburg gewinnt 2:0 gegen die Alemannia Aachen – Eric Hottmann ist an beiden Treffern beteiligt. Energie Cottbus entscheidet das nominelle Topspiel gegen Rot-Weiss Essen für sich, wobei Erik Engelhardt zum entscheidenden Siegtorschützen wird. Die Defensive brilliert am 15. Spieltag: Kein einziges Gegentor kassierten die Besten der Woche. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Eric Holtmann (Jahn Regensburg), Erik Engelhardt (Energie Cottbus), David Mokwa (U23 TSG Hoffenheim)

Wichtiger Rückhalt im Abstiegskampf

Erzgebirge Aue steckt mitten im Abstiegskampf. Mit einem Sieg gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart hätten sich die Veilchen vorerst aus der Gefahrenzone schießen können. Keeper Martin Männel trug seinen Teil dazu bei – doch über 90 Minuten fällt auf beiden Seiten kein Tor, sodass die Aue-Legende immerhin einen Punkt rettet.

Nahezu perfekte Defensiv-Leistung

Viel schöner könnte die Defensivreihe einer Elf der Woche kaum aussehen: Alle drei Spieler haben kein Gegentor kassiert. Sean Dulic gewinnt mit 1860 München an der Grünwalder Straße 2:0 und schickt den 1. FC Saarbrücken ohne nennenswerte Highlights wieder nach Hause. Das gleiche Ergebnis fahren Jan Mejdr mit Hansa Rostock und Benedikt Bauer mit Jahn Regensburg ein. Bauer erzielt dabei sogar die 1:0-Führung.

Hoffenheim schießt Duisburg ab: Hennrich dabei

Die U23 der TSG 1899 Hoffenheim schießt etwas überraschend den Spitzenreiter aus Duisburg mit 4:1 ab. Paul Hennrich, der mittlerweile zum achten Mal nominiert ist, erzielt den frühen 1:0-Führungstreffer. Hansa Rostock erledigt zwar seine Pflichtaufgabe gegen den 1. FC Schweinfurt, kann aber erst in der 78. Spielminute durch Marco Schuster in Führung gehen – für ihn ist es das zweite Mal unter den Besten der Woche. Der SC Verl mit Berkan Taz liefert eine Gala-Leistung bei Viktoria Köln: Taz trifft und legt vor. Der TSV Havelse holt bei den Spatzen aus Ulm den ersten Saisonsieg. Johann Berger legt das 2:0 auf und qualifiziert sich damit erneut.

Hottmann entscheidet das Spiel

Eric Hottmann wird beim 2:0-Sieg am Tivoli zum Matchwinner: Den ersten Treffer legt er vor, den zweiten verwandelt er selbst. Regensburg gewinnt 2:0 und überholt die Alemannia. Energie Cottbus siegt 3:2 an der Hafenstraße gegen RWE – Erik Engelhardt trifft zum zwischenzeitlichen 3:1, das Rot-Weiss nicht mehr drehen kann. David Mokwa gelingen beim MSV die ersten Saisontreffer: Der Franzose erzielt Tor Nummer zwei und vier für die TSG.

