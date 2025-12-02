Elf der Woche: Hong überragt gegen Bocholt, Dreiergespann aus Bochum

Die U23 des VfL Bochum gewinnt recht souverän mit 2:0 gegen die Zweitvertretung der Fortuna aus Düsseldorf. Das Fortuna-Köln-Gespann um Thier, Geerkens und Wirtz ist nach dem deutlichen Sieg über die Sportfreunde Lotte wieder einmal dabei. Außerdem avanciert Seok-ju Hong im Spiel gegen den 1. FC Bocholt zum Alleinunterhalter und ist an allen drei Toren beteiligt. Das ist die Elf der Woche!

Angreifer: Enzo Wirtz (Fortuna Köln), Eduard Probst (SV Rödinghausen), Seok-ju Hong (Rot-Weiß Oberhausen)

Zweiter Sieg – nächste weiße Weste

Wenn die Reserve des VfL Bochum gewinnt, dann richtig. Der erste Sieg gelang gegen den SV Rödinghausen – ohne Gegentor. Und auch gegen die Zweitvertretung der Düsseldorfer gab es einen Erfolg ohne Gegentreffer. Hugo Rölleke steht zum ersten Mal in der Elf der Woche.

Offensivpower aus der Bochumer Abwehr

Beide Torschützen des 2:0-Siegs der Bochumer kommen aus der Defensivreihe: Colin Kleine-Bekel und Owono-Darnell Keumo treffen jeweils einmal und entscheiden das Spiel. Maximilian Hippe vom SV Rödinghausen kann zwar nicht scoren, ist dennoch am 2:1-Sieg über den SC Paderborn II beteiligt, der sein Team über die Linie bugsiert.

Friesen bringt Wiedenbrück einen Zähler

Benjamin Friesen kann in der Partie gegen die zweite Mannschaft des BVB zum 1:1-Ausgleich treffen und legt zudem das Tor zum 2:2-Endstand auf. Calvin Mockschans SSVg Velbert gibt ganz spät eine 2:0-Führung her – der 21-Jährige trifft zum 1:0 und ist zum dritten Mal nominiert. Ein Fortuna-Köln-Gespann komplettiert das Mittelfeld: Nico Thier und Tom Geerkens sind erneut nominiert. Thier erzielt bereits in der fünften Spielminute einen Treffer, vorbereitet von Geerkens.

Spieler der Woche: Seok-ju Hong

Enzo Wirtz ist der dritte Kölner Fortune in der Elf der Woche. Er macht mit Treffer drei und vier alles klar gegen die Sportfreunde Lotte. Daneben reiht sich Eduard Probst ein: Beim 2:1-Sieg seiner Rödinghausener erzielt er beide Tore und wird so zum Matchwinner.

Spieler der Woche ist allerdings Seok-ju Hong. Mit drei Scorern gegen den 1. FC Bocholt entscheidet er die Partie quasi im Alleingang und lässt RWO weiter vom Aufstieg träumen.

